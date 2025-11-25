logo
Njemačka auto-industrija izgubila 48.700 radnih mjesta: Rekordno smanjenje radne snage, evo šta je dovelo do toga

Autor Nikolina Damjanić Izvor Eupravozato
0

Strukturne promjene, prelazak na električna vozila, globalna konkurencija i usporavanje tržišta dodatno su opteretili jedan od ključnih stubova njemačke ekonomije.

Kriza u njemačkoj auto industriji Izvor: Sina Schuldt / AFP / Profimedia

Njemačka automobilska industrija ostala je bez više od 48.700 radnih mjesta tokom protekle godine, pokazuju podaci zavoda za statistiku Destatis.

Ovaj pad predstavlja smanjenje od oko 6,3 odsto ukupne radne snage u sektoru. Na kraju trećeg kvartala 2025. godine u auto-industriji bilo je zaposleno 721.400 ljudi, najmanje još od drugog kvartala 2011, prenosi Dojče vele.

Preko svih fluktuacija, ovaj sektor i dalje ostaje jedan od stubova njemačke ekonomije i drugi je najveći industrijski poslodavac, odmah iza mašinske industrije koja zapošljava 934.200 radnika.

Istovremeno, ukupan broj industrijskih radnih mjesta u zemlji pao je za 2,2 odsto, ali je pad u auto-sektoru značajno iznad tog prosjeka.

Šta je dovelo do ovakvog pada?

Posljednjih godina nemačka auto-industrija prolazi kroz jedan od najvećih perioda transformacije u svojoj istoriji. Nekoliko faktora stoji iza gubitka radnih mjesta:

  • Prelazak sa motora sa unutrašnjim sagorijevanjem na električne automobile;
  • Proizvodnja električnih vozila zahteva manji broj radnika jer su elektromotori tehnički jednostavniji i imaju mnogo manje pokretnih dijelova u odnosu na benzinske i dizel motore. Kompanije zbog toga smanjuju određene pogone i optimizuju proizvodnju.

Pad potražnje i neizvijesnost na tržištu

Nakon pandemije, evropsko tržište automobila oporavljalo se sporije nego što je očekivano. Inflacija, rast cijena struje i sirovina, kao i smanjenje subvencija za električna vozila u nekim zemljama, dodatno su zakomplikovali situaciju.

Jaka konkurencija iz Kine

Kineski proizvođači električnih automobila nude jeftinije modele, što stvara pritisak na evropske kompanije, posebno u nižim i srednjim cjenovnim segmentima.

Automatizacija i digitalizacija proizvodnje

Široka primjena robotike i digitalnih tehnologija u fabrikama smanjuje potrebu za ručnim radom, što direktno utiče na broj zaposlenih.

Geopolitički faktori i poremećaji lanaca snabdjevanja

Posljedice rata u Ukrajini, nestabilno snabdevanje energijom i problemi u globalnim lancima isporuke (mikročipovi, baterijske ćelije) dodatno su usporili rast industrije.

(M.A./EUpravo zato)

Njemačka industrija auto

Još iz INFO

