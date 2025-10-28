Ni ove zime neće biti skijanja na Manjači: Tri godine praznih obećanja

Mještani Manjače uskoro će dočekati prvi ovosezonski snijeg, ali ne i obećani ski-centar, iako ulaze u treću zimu od kada je predstavljen master plan njegove izgradnje.
Podsjetimo, 17. avgusta 2022. godine su se na planini nadomak Banjaluke okupili brojni zvaničnici, najavljujući ovaj veliki projekat, ali se datum početka izgradnje i ne nazire.
"Kakav crni ski-centar? Svašta su oni naobećavali, ali daj bože da ja to doživim. Kad su došli prije tri godine, doveli su sa sobom televizije, obećavali kule i gradove. I na tome je i ostalo", priča jedan stariji mještanin Manjače.
I zaista, kada su se kamere ugasile, obećanja su se utišala.
U Olimpijskom centru "Jahorina", koji je zadužen za realizaciju, kažu da su u proteklim godinama realizovali niz uspješnih projekata na Jahorini.
"Nažalost, finansijsko stanje društva bilo je u proteklim godinama takvo da nismo mogli paralelno otpočeti aktivnosti i na Manjači i na Igrištima, te su tako aktivnosti na Manjači još u fazi nevidljivoj za javnost, odnosno odnose se na imovinsko-pravne poslove i poslove projektovanja, dok ćemo na Igrištima već drugu godinu zaredom imati otvorenu zimsku ski-sezonu, jer je skijalište izgrađeno", rekli su za "Nezavisne novine" iz OC "Jahorina".
Tvrde da Manjača "nije propao projekat kako to pojedinci žele predstaviti, naprotiv".
"Idejna rješenja su spremna i u narednom periodu ćemo otpočeti realizaciju projekta i na terenu. Takođe, javnosti radi, moramo naglasiti to da je procijenjena vrijednost projekta ski-centra na Manjači koji je predstavljen tada oko 54 miliona KM, ali da ta sredstva nisu doznačena i odobrena Olimpijskom centru 2022. godine kako neki pokušavaju predstaviti, već će društvo, u saradnji sa Vladom Republike Srpske, kroz godine obezbjeđivati sredstva za realizaciju te investicije", naveli su iz OC Jahorina.
Iz Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske ističu da predstavljeni projekat, ukupne vrijednosti 53.360.000 KM bez PDV-a, podrazumijeva izgradnju savremenog ski-centra, koji bi na površini od oko 75.000 metara kvadratnih, uz zimske sadržaje, bio opremljen i sadržajima za ljetnu sezonu, čime bi ovaj centar predstavljao cjelogodišnju turističku destinaciju.
"Upravljanje i finansiranje ovog projekta povjereno je Olimpijskom centru "Jahorina", koji je započeo aktivnosti na pripremi i projektovanju sadržaja ovog kompleksa, ali zbog preuzetih investicija i projekata na Jahorini i Igrištima te nedostatka potrebnih finansijskih sredstava, u prethodnom periodu nije došlo do realizacije vidljivih koraka na terenu", kažu iz Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske.
Štaviše, u ovom ministarstvu su, čini se, optimistični.
"Očekujemo da će se u narednom periodu, a nakon preuzimanja dugovanja Olimpijskog centra 'Jahorina' prema komercijalnim bankama od strane Vlade Republike Srpske, rasteretiti poslovanje Olimpijskog centra 'Jahorina' i steći uslovi za otpočinjanje prvih radova na terenu", naglašavaju.
Ono što je, dodaju iz Ministarstva, važno istaći, jeste to da Banjaluka kao najveći grad Republike Srpske i kao njen administrativni centar bilježi stalni rast broja dolazaka i noćenja gostiju, ali da analize pokazuju da su neophodna dalja ulaganja u turističku infrastrukturu i sadržaje kako bi se održali ovi pokazatelji i privukli novi posjetioci.
"Projekat razvoja Manjače, započet ulaganjima u jezero i seoska domaćinstva na ovom području, svakako je korak naprijed ka razvoju turizma u ovoj regiji, a realizacijom izgradnje ski-centra dodatno će se privući gosti i povećati turistička vrijednost planine", kažu iz Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske.
Kada je sredinom avgusta 2022. godine u rodnom kraju čuvenog pisca Petra Kočića predstavljen master plan izgradnje i strategije razvoja ski-centra na Manjači, obećanja su se redala kao na traci.
Tadašnji premijer Srpske Radovan Višković izjavio je da institucije Srpske realizuju značajne projekte, a jedan od njih je i ski-centar na Manjači. Rekao je i da banjalučka regija zaslužuje moderan ski-centar i turistički kompleks.
Tadašnji srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je tada da su institucije Republike Srpske ozbiljne u namjeri da realizuju projekat izgradnje ski-centra na Manjači, koji će biti kvalitetna turistička destinacija. Dodik je kazao da Vlada Srpske stoji iza ovog projekta i da je dala saglasnost OC "Jahorina" da krene u realizaciju.
Realizacije, međutim, još nema, mada su početkom 2025. godine iz Olimpijskog centra "Jahorina" potvrdili da planovi i dalje postoje.
"U narednom periodu planirano je pokretanje konkretnih radova na terenu, uključujući pripremu zemljišta, početak izgradnje žičare i sistema za vještačko osnježivanje, uz prethodno odobrenje Vlade RS za izgradnju", kazali su tada iz Olimpijskog centra "Jahorina".