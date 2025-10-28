Ni ove zime neće biti skijanja na Manjači: Tri godine praznih obećanja

Mještani Manjače uskoro će dočekati prvi ovosezonski snijeg, ali ne i obećani ski-centar, iako ulaze u treću zimu od kada je predstavljen master plan njegove izgradnje.

Izvor: MONDO

Podsjetimo, 17. avgusta 2022. godine su se na planini nadomak Banjaluke okupili brojni zvaničnici, najavljujući ovaj veliki projekat, ali se datum početka izgradnje i ne nazire.

"Kakav crni ski-centar? Svašta su oni naobećavali, ali daj bože da ja to doživim. Kad su došli prije tri godine, doveli su sa sobom televizije, obećavali kule i gradove. I na tome je i ostalo", priča jedan stariji mještanin Manjače.

I zaista, kada su se kamere ugasile, obećanja su se utišala.

U Olimpijskom centru "Jahorina", koji je zadužen za realizaciju, kažu da su u proteklim godinama realizovali niz uspješnih projekata na Jahorini.

"Nažalost, finansijsko stanje društva bilo je u proteklim godinama takvo da nismo mogli paralelno otpočeti aktivnosti i na Manjači i na Igrištima, te su tako aktivnosti na Manjači još u fazi nevidljivoj za javnost, odnosno odnose se na imovinsko-pravne poslove i poslove projektovanja, dok ćemo na Igrištima već drugu godinu zaredom imati otvorenu zimsku ski-sezonu, jer je skijalište izgrađeno", rekli su za "Nezavisne novine" iz OC "Jahorina".

Tvrde da Manjača "nije propao projekat kako to pojedinci žele predstaviti, naprotiv".

"Idejna rješenja su spremna i u narednom periodu ćemo otpočeti realizaciju projekta i na terenu. Takođe, javnosti radi, moramo naglasiti to da je procijenjena vrijednost projekta ski-centra na Manjači koji je predstavljen tada oko 54 miliona KM, ali da ta sredstva nisu doznačena i odobrena Olimpijskom centru 2022. godine kako neki pokušavaju predstaviti, već će društvo, u saradnji sa Vladom Republike Srpske, kroz godine obezbjeđivati sredstva za realizaciju te investicije", naveli su iz OC Jahorina.

Iz Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske ističu da predstavljeni projekat, ukupne vrijednosti 53.360.000 KM bez PDV-a, podrazumijeva izgradnju savremenog ski-centra, koji bi na površini od oko 75.000 metara kvadratnih, uz zimske sadržaje, bio opremljen i sadržajima za ljetnu sezonu, čime bi ovaj centar predstavljao cjelogodišnju turističku destinaciju.

"Upravljanje i finansiranje ovog projekta povjereno je Olimpijskom centru "Jahorina", koji je započeo aktivnosti na pripremi i projektovanju sadržaja ovog kompleksa, ali zbog preuzetih investicija i projekata na Jahorini i Igrištima te nedostatka potrebnih finansijskih sredstava, u prethodnom periodu nije došlo do realizacije vidljivih koraka na terenu", kažu iz Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske.

Štaviše, u ovom ministarstvu su, čini se, optimistični.

"Očekujemo da će se u narednom periodu, a nakon preuzimanja dugovanja Olimpijskog centra 'Jahorina' prema komercijalnim bankama od strane Vlade Republike Srpske, rasteretiti poslovanje Olimpijskog centra 'Jahorina' i steći uslovi za otpočinjanje prvih radova na terenu", naglašavaju.

Ono što je, dodaju iz Ministarstva, važno istaći, jeste to da Banjaluka kao najveći grad Republike Srpske i kao njen administrativni centar bilježi stalni rast broja dolazaka i noćenja gostiju, ali da analize pokazuju da su neophodna dalja ulaganja u turističku infrastrukturu i sadržaje kako bi se održali ovi pokazatelji i privukli novi posjetioci.

"Projekat razvoja Manjače, započet ulaganjima u jezero i seoska domaćinstva na ovom području, svakako je korak naprijed ka razvoju turizma u ovoj regiji, a realizacijom izgradnje ski-centra dodatno će se privući gosti i povećati turistička vrijednost planine", kažu iz Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske.

Kada je sredinom avgusta 2022. godine u rodnom kraju čuvenog pisca Petra Kočića predstavljen master plan izgradnje i strategije razvoja ski-centra na Manjači, obećanja su se redala kao na traci.

Tadašnji premijer Srpske Radovan Višković izjavio je da institucije Srpske realizuju značajne projekte, a jedan od njih je i ski-centar na Manjači. Rekao je i da banjalučka regija zaslužuje moderan ski-centar i turistički kompleks.

Tadašnji srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je tada da su institucije Republike Srpske ozbiljne u namjeri da realizuju projekat izgradnje ski-centra na Manjači, koji će biti kvalitetna turistička destinacija. Dodik je kazao da Vlada Srpske stoji iza ovog projekta i da je dala saglasnost OC "Jahorina" da krene u realizaciju.

Realizacije, međutim, još nema, mada su početkom 2025. godine iz Olimpijskog centra "Jahorina" potvrdili da planovi i dalje postoje.

"U narednom periodu planirano je pokretanje konkretnih radova na terenu, uključujući pripremu zemljišta, početak izgradnje žičare i sistema za vještačko osnježivanje, uz prethodno odobrenje Vlade RS za izgradnju", kazali su tada iz Olimpijskog centra "Jahorina".