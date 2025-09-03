logo
Počinje „Ćevap fest“ u Banjaluci: Ove godine na drugoj lokaciji

Autor Dragana Božić
Sve je spremno za osmi „Ćevap fest“, manifestaciju posvećenu promociji banjalučkog ćevapa, koja će biti održana od 4. do 11. septembra u Parku „Mladen Stojanović“ na lokaciji kod fontane.

11.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Prepoznatljiv festival održava se pod pokroviteljstvom Grada Banjaluka i do sada je privukao mnogobrojne posjetioce, što se očekuje i ove godine s obzirom na to da će ponuditi bogatu gastronomsku ponudu, ali i bogat prateći program.

Organizatori pozivaju sve da dođu od 4. do 11. septembra u Park „Mladen Stojanović“, gdje ih očekuju najbolji banjalučki ćevapi i bogat kulturno-zabavni program.

Kao i do sada, zvanični promoter banjalučkog ćevapa i lice koje se nalazi na logu i ovog osmog „Ćevap festa“ je Nebojša Kuštrinović.

Naime, „Ćevap fest“ je manifestacija posvećena promociji domaćeg, lokalnog, prepoznatljivog proizvoda i brenda. Nedavno je banjalučki ćevap i zvanično zaštićen oznakom garantovano tradicionalnog specijaliteta (GTS), čime smo osigurali očuvanje autentičnog recepta za buduće generacije.

(Mondo)

