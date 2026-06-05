Glumac iz "Stranger Things" van sebe zbog Bed Banija: Prošao pored njega na koncertu, snimak postao viralan

Snimak je završio na Tiktoku, a komentari su se samo nizali.

Izvor: TikTok/lilianaakk

Pjevač Bed Bani uživa emormnu popularnost, naročito nakon njegovog spektakla na američkom "Superboulu", a koncerti su mu rasprodati mjesecima unapred.

Portorikanski pjevač osmislio je zanimljiv koncept na svojim koncertima. Naime, kao što je to bio slučaj i u Americi na "Superboulu", muzičar u improvizovanoj kućici i terasi okuplja poznate koji uživaju na njegovom koncertu i koji su isključivo na toj lokaciji.

Tako je bilo i u Španiji, gdje održava niz koncerata, a jedan od gostiju bio je i glumac, zvijezda serije "Stranger Things", Noa Šnep.

Ništa to ne bi bilo čudno da Noa, u trenutku kada mu prilazi Bed Bani i prolazi kroz masu poznatih ličnosti, nije krenuo da vrišti i skače dok je đuskao sa društvom, oduševljen što vidi pjevača koji je prošao pored njega.

Snimak je završio na Tiktoku, a komentari su se samo nizali.

"Bed Bani javna ličnost za javne ličnosti", "Noa zaboravio da je i on poznat", "Koliko je njima zapravo dobro", bili su samo neki od komentara oduševljenih fanova.