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Glumac iz "Stranger Things" van sebe zbog Bed Banija: Prošao pored njega na koncertu, snimak postao viralan

Glumac iz "Stranger Things" van sebe zbog Bed Banija: Prošao pored njega na koncertu, snimak postao viralan

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Snimak je završio na Tiktoku, a komentari su se samo nizali.

Noa šnep srećan što je vidio Bed Banija Izvor: TikTok/lilianaakk

Pjevač Bed Bani uživa emormnu popularnost, naročito nakon njegovog spektakla na američkom "Superboulu", a koncerti su mu rasprodati mjesecima unapred.

Portorikanski pjevač osmislio je zanimljiv koncept na svojim koncertima. Naime, kao što je to bio slučaj i u Americi na "Superboulu", muzičar u improvizovanoj kućici i terasi okuplja poznate koji uživaju na njegovom koncertu i koji su isključivo na toj lokaciji.

Tako je bilo i u Španiji, gdje održava niz koncerata, a jedan od gostiju bio je i glumac, zvijezda serije "Stranger Things", Noa Šnep.

Ništa to ne bi bilo čudno da Noa, u trenutku kada mu prilazi Bed Bani i prolazi kroz masu poznatih ličnosti, nije krenuo da vrišti i skače dok je đuskao sa društvom, oduševljen što vidi pjevača koji je prošao pored njega.

@lilianaakktodo está bien❤️‍🩹 el demogorgon ya se fue 🐦‍🔥#noahschnapp#demogorgon#strangerthings♬ sonido original - Lili

Snimak je završio na Tiktoku, a komentari su se samo nizali.

"Bed Bani javna ličnost za javne ličnosti", "Noa zaboravio da je i on poznat", "Koliko je njima zapravo dobro", bili su samo neki od komentara oduševljenih fanova.

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Tagovi

glumci koncert Španija stranger things

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