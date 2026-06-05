Osuđen Šaja Labaf: Dobio dvije godine uslovne kazne zbog tuče

Američki glumac Šaja Labaf priznao je krivicu za nasilje, nakon incidenta koji se dogodio u Nju Orleansu u februaru, kada je došlo do fizičkog sukoba u jednom baru.

Izvor: Snorlax/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Sud u Nju Orleansu izrekao je Šaji Labafu kaznu uslovne slobode u trajanju od dvije godine, uz obavezu da učestvuje u programu liječenja od alkohola, kao i da pohađa kurseve kontrole bijesa i treninge za razvoj senzibiliteta.

U slučaju nepoštovanja uslova, predviđena je mogućnost zatvorske kazne u trajanju od šest mjeseci, piše The Guardian.

Njegova pravna zastupnica Sara Červinski navela je da glumac nakon završetka postupka želi da se okrene privatnom životu i profesionalnim obavezama, kao i novim projektima. Ona je istakla da je, prema nalazima istrage, događaj proistekao iz „ništa više od manje tuče u baru“.

Iako odbrana odbacuje tvrdnje o motivu zasnovanom na predrasudama, pojedini dokazi, uključujući video-snimke, ukazuju nan to da su tokom incidenta izrečene uvrede homofobnog sadržaja.

Prema policijskim izveštajima, do sukoba je došlo u ranim jutarnjim satima 17. februara u R Baru u Nju Orleansu, kada je Šaja Labaf navodno fizički napao tri muškarca — udarcima pesnicom i udarcem glavom.

Svjedoci i osoblje lokala naveli su da je situacija eskalirala nakon što je glumac postao agresivan i odbijao da napusti prostor, pri čemu je upućivao uvrede gostima. Nakon incidenta je prebačen u bolnicu, a zatim kratko zadržan u pritvoru prije nego što je pušten uz kauciju od 105.000 dolara i obavezu liječenja od zavisnosti.

Jedan od učesnika incidenta, Nejtan Tomas Rid, identifikuje se kao kvir osoba, dok je drugi, Džefri Damnit, javno podijelio snimak na kojem se čuje kako Labaf izgovara uvredu homofobnog sadržaja ispred lokala.

Više video-snimaka iz tog događaja kružilo je javno i korišćeno u istrazi kao dokazni materijal.

Ovo nije prvi put da se Labaf suočava sa pravosudnim sistemom u Sjedinjenim Američkim Državama. Ranije je imao više incidenata koji su uključivali hapšenja i sudske postupke, uključujući slučajeve narušavanja javnog reda i obavezne rehabilitacije.

U jednom intervjuu nakon incidenta u Nju Orleansu, glumac je rekao da se "plaši velikih gej muškaraca", a onda zaplakao.

(Mondo.rs)