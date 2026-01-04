Snijeg u većini krajeva, oprezno u saobraćaju

U BiH danas će biti oblačno sa susnježicom i snijegom, a ponegdje i jačim snježnim padavinama dok se u Hercegovini očekuje obilna kiša, pljuskovi praćeni grmljavinom.

U većini nižih krajeva očekuje se 10 do 30 centimetara snijega, u višim predjelima i do pola metra do narednog jutra, a najmanje snijega biće na krajnjem sjeverozapadu i jugoistoku oko pet centimetara.

Za danas je u većini krajeva izdato narandžasto upozorenje na obilnije padavine i novi snježni pokrivač.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernih smjerova, u Hercegovini umjeren, na udare i jak južni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od minus dva do četiri, na jugu od 8 do 14 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Mrakovica minus tri, Kneževo minus dva, Sokolac, Tuzla, Gradačac nula, Banjaluka, Bijeljina, Han Pijesak, Rudo, Novi Grad, Prijedor, Doboj, Sarajevo, Zenica, Jajce jedan, Višegrad dva, Foča tri, Čemerno pet, Gacko osam, Bileća, Trebinje 11, Mostar 12 stepeni Celzijusovih.

U protekla 24 časa najviše padavina registrovano je u Bileći 44 litra po metru kvadratnom, zatim na Čemernu 38, Gacku 35, Trebinju 32, Višegrad 21, Prijedor 20.

Na Mrakovici je jutros izmjereno 14 centimetara snijega, na Han Pijesku četiri, Sokocu dva.

Stanje na putevima

U većem dijelu Republike Srpske pada snijeg koji se mjestimično zadržava na kolovozu, a zbog niske jutarnje temperature u višim predjelima i preko planinskih prevoja ima poledice, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.

Magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost po kotlinama i uz riječne tokove, a povećana je opasnost od odrona na svim dionicama koje prolaze kroz usjeke.

Iz AMS vozačima savjetuju opreznu vožnju i da na put ne kreću bez zimske opreme.

Zabranjen je prevoz eksplozivnih meterija, naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju na području Republike Srpske, osim pirotehničkih sredstava za izvođenje najvljenih vatrometa, od 12.00 časova 6. januara do ponoći 7. januara i 9. januara cijeli dan.

Na području Banjaluke 8. januara je zabranjen prevoz eksplozivnih meterija, naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju.

Privedeni su kraju radovi na magistralnom putu Gradiška-Banjaluka, na dionici Brestovčina - Nova Topola i pušten je saobraćaj, ali je potreben oprez zbog završnih radova.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, a na mostu na graničnom prelazu Rača saobraćaj se odvija jednom trakom naizmjenično od 7.00 do 17.00 časova.

Zbog sanacije klizišta uz magistralni put, na dionici Dobro Polje-Miljevina, izmijenjen je saobraćaj uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Izmijenjen je režim saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas.

Deminiranja su akutelna u kamenolomu Han Derventa na dionici magistralnog puta Lapišnica-LJubogošta u mjestu Donja LJubogošta u opštini Pale i u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja LJubogošta.

U Federaciji BiH na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila nosivosti do 3,5 tone, dok je za vozila veće nosivosti i dalje obustavljen.

