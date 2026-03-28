Žestoka svađa na sastanku G7 zbog Rusije: Trampova desna ruka "planula" na ovo pitanje Kaje Kalas

Žestoka svađa Kaje Kalas i Marka Rubija zbog rata u Ukrajini.

Na sastanku ministara spoljnih poslova G7 dogodio se žestok verbalni sukob visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaje Kalas i američkog državnog sekretara Marka Rubija zbog rata u Ukrajini, saznaje "Aksios". Izvori pomenutog portala bili su prisutni na sastanku i otkrili su da su se Kalas i Rubio žestoko posvađali zbog "nedovoljnog pritiska na Rusku Federaciju".

Kalas je kritikovala Sjedinjene Države što ne pojačaju pritisak na Rusiju. Rubio je vrlo brzo planuo na komentare Kalas i nije joj ostao dužan.

Kaja Kalas : Prošlo je godinu dana, a Rusija se nije pomjerila. Kada će vam ponestati strpljenja?

: Prošlo je godinu dana, a Rusija se nije pomjerila. Kada će vam ponestati strpljenja? Marko Rubio: Radimo najbolje što možemo da okončamo rat. Ako mislite da to možete da uradite bolje, samo izvolite. Mi ćemo se skloniti u stranu. Pokušavamo da razgovaramo sa obje strane, ali aktivno pomažemo samo Ukrajini tako što joj obezbjeđujemo oružje i obaveštajne podatke.

Na kraju sastanka su se Kaja Kalas i Marko Rubio izdvojili da sami nakratko porazgovaraju. Zvaničnik Stejt Departmenta je ocenio raspravu za "Aksios" kao "iskrenu razmenu mišljenja" dok portarol Kaje Kalas nije želio da pruži komentar.

Rubio je demantovao da se dogodio ikakav incident. Međutim, kako dalje saznaje "Aksios", evropski lideri su zabrinuti jer u posljednje vrijeme nema nikakvih konkretnih koraka ka okončanju rata u Ukrajini koji je nedavno ušao u petu godinu.