logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Žestoka svađa na sastanku G7 zbog Rusije: Trampova desna ruka "planula" na ovo pitanje Kaje Kalas

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Žestoka svađa Kaje Kalas i Marka Rubija zbog rata u Ukrajini.

Prepirke na sastanku G7 Izvor: NICOLAS TUCAT / POOL/AFP POOL/Liselotte Sabroe / AFP / Profimedia

Na sastanku ministara spoljnih poslova G7 dogodio se žestok verbalni sukob visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaje Kalas i američkog državnog sekretara Marka Rubija zbog rata u Ukrajini, saznaje "Aksios". Izvori pomenutog portala bili su prisutni na sastanku i otkrili su da su se Kalas i Rubio žestoko posvađali zbog "nedovoljnog pritiska na Rusku Federaciju".

Kalas je kritikovala Sjedinjene Države što ne pojačaju pritisak na Rusiju. Rubio je vrlo brzo planuo na komentare Kalas i nije joj ostao dužan.

  • Kaja Kalas: Prošlo je godinu dana, a Rusija se nije pomjerila. Kada će vam ponestati strpljenja?
  • Marko Rubio: Radimo najbolje što možemo da okončamo rat. Ako mislite da to možete da uradite bolje, samo izvolite. Mi ćemo se skloniti u stranu. Pokušavamo da razgovaramo sa obje strane, ali aktivno pomažemo samo Ukrajini tako što joj obezbjeđujemo oružje i obaveštajne podatke.

Na kraju sastanka su se Kaja Kalas i Marko Rubio izdvojili da sami nakratko porazgovaraju. Zvaničnik Stejt Departmenta je ocenio raspravu za "Aksios" kao "iskrenu razmenu mišljenja" dok portarol Kaje Kalas nije želio da pruži komentar.

Rubio je demantovao da se dogodio ikakav incident. Međutim, kako dalje saznaje "Aksios",  evropski lideri su zabrinuti jer u posljednje vrijeme nema nikakvih konkretnih koraka ka okončanju rata u Ukrajini koji je nedavno ušao u petu godinu.

Pročitajte i ovo

Tagovi

g7 Rusija Kaja Kalas

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ