Svetosavska nagrada u rukama dvije radnice iz Foče: Rad sa djecom privilegija

Dva vrijedna radnika fočanske Osnovne škole "Sveti Sava", učiteljica Vera Dostić i nastavnica likovnog Saša Davidović, našla su se među 42 prosvjetnih radnika u Srpskoj, odnosno 24 iz osnovnih škola, koji su ove godine ponijeli Svetosavsku nagradu Ministarstva prosvjete.

Izvor: Srna/Aleksandra Janković

Dostićeva je za Srnu rekla da je prekrasan osjećaj dobiti ovo najveće prosvjetno priznanje.

"Ponosna sam i na sebe i na školu, na svoje đake i njihove roditelje, koji su mi pomogli da osvojim ovu nagradu i pokažem koliko se trudim da učenici izrastu u zdrave, radne, vrijedne ličnosti", rekla je Dostićeva.

Svetosavska nagrada stigla je nakon 21 godinu učiteljskog rada. Dostićeva je istakla da je divno biti učitelj i da je to velika privilegija, posebno zanimljiv i dinamičan posao.

"Toliku radost teško da ćete doživjeti u nekom drugom pozivu, međutim, veoma je ozbiljan i odgovoran, jer radimo sa djecom i nekada smo mi oni koji najviše vremena provode sa njima. Kada dođeš na posao, nemaš vremena da misliš o nečemu drugom, nego samo o djeci koja su ispred tebe, kako da ih naučiš da riješimo probleme, kako da ih izvedeš na pravi put, kako da im pomogneš da rastresu krilima i krenu dalje u život", priča ova učiteljica.

Dostićeva je navela da je u učiteljskom radu veoma važno kako djecu motivisati za učenje. "Možda je nekada našim učiteljima bilo lakše, međutim i današnja djeca su fenomenalna sa ogromnim potencijalom, samo ih treba osokoliti, ohrabriti", dodaje Dostićeva.

Izvor: Srna/Aleksandra Janković

Kaže da voli kada je nastava dimnamična i šarolika sa svim metodama i oblicima rada, da djeci, a ni njoj, nije dosadno.

"Trudim da se da djeci bude lijepo u školi, svi predmeti su mi jednako bitni i zastupljeni - od matematike do fizičkog. Kada su nas posjetili studenti i profesorica defektološkog odsjeka Medicinskog fakulteta, na njihovo pitanje koji su im predmeti omiljeni, većina učenika se izjasnilo da su to matematika i fizičko. Profesorica se nije iznenadila zbog fizičkog, ali se začudila zbog matematike i to možda najbolje opisuje moj rad", ispričala je Dostićeva.

Svetosavska obaveza sigurno je i dodatna obaveza, ali ističe da joj je najljepša nagrada uspjeh učenika i kada vidi da su srećni u školi, da vole da dolaze u školu, da se lijepo druže i da vole svoju učiteljicu.

Svetosavsku nagradu ponijela je i njena koleginica Saša Davidović, nastavnik likovne kulture.

"Poslije 22 godine rada, Svetosavska nagrada mi je stvarno veoma bitna. Svetosavka nagrada, kao i sam prosvjetni rad, velika su obaveza za nastavnika da izvuče iz djeteta najbolje, ali sam zaista ponosna na nagradu", navela je Davidovićeva.

Ona je pojasnila da je nagrađena za sveobuhvatan rad, a da su jedna od kategorija i nagrade za đačke uspjehe, kojih je u prethodnoj i tekućoj školskoj godini bilo više na republičkim likovnim takmičenjima.

"Imali smo nagradu Republičkog pedagoškog zavoda i Auto-moto saveza Srpske za drugo mjesto koje je osvojio naš učenik šestog razreda Vojislav Filipović, a ove godine imamo treće mjesto za Dan Republike Srpske na konkursu Republičkog pedagoškog zavoda, koje je osvojio naš učenik devetog razreda Aleksandar Krstonić", nabrojala je Davidovićeva.

Ona je rekla da učenici vole časove likovne kulture, ali do određene granice - kada se njihov rad treba ocjenjivati i bodovati, te istakla da djeca u Foči posjeduju talenat za likovnu umjetnost, ali da je rad presudan.

"Talenat je deset posto i ako ne radite dovoljno sve manje znate i sve manje možete da napredujete, a talenat vam samo olakšava i nikako ne znači da ćete uspjeti. Naša djeca su stvarno dobra, što se vidi po završenim fakultetima, po srednjoj školi u kojoj ima jaka likovna sekcija, tako da naša djeca znaju dosta, ali je najveći problem što djecu sve manje škola zanima, a u školi se mora proći osnova da bi se mogli dalje razvijati", rekla je Davidovićeva.

Ona je naglasila da je vizuelna umjetnost sve bitnija u današnje vrijeme, kada je u modernim načinima komunikacije slika dominantna.

Svetosavska nagrada, koja se sastoji od Svetosavske povelje i novčane nagrade, ovogodišnjim dobitnicima biće dodijeljena na svečanosti 28. januara u Dječijem pozorištu Republike Srpske u Banjaluci.