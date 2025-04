Nakon sunčanog jutra stiže kiša praćena grmljavinom

U više ulica u Banjaluci danas će zbog obilježavanja Dana grada i Dana oslobođenja u Drugom svjetskom ratu, 22. aprila, biti obustavljen saobraćaj, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Saobraćaj će danas biti obustavljen od 18.00 do 21.00 čas u Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića, na dijelu od Aleje Svetog Save do Ulice Marije Bursać i Srpske ulice, na dijelu od Ulice kralja Petra Prvog Karađorđevića do Ulice Ivana franje Jukića.