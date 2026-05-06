Djeca lažnim brkovima varaju sistem: Zakon o bezbjednosti na internetu potpuno podbacio?

Najnovije istraživanje otkrilo je komičnu, ali i alarmantnu rupu u digitalnoj bezbjednosti.

Baš kao što etiketa "zabranjeno za mlađe od 18 godina" na flaši pića ne sprečava tinejdžere da testiraju granice, tako ni digitalne prepreke ne zaustavljaju djecu.

Iako je prošlo tek nekoliko mjeseci otkako je britanska vlada uvela strože provjere starosti u okviru Zakona o bezbjednosti na mreži (OSA), najnovija istraživanja pokazuju da ove mjere ne uspijevaju da zaštite najmlađe. U nekim bizarnim slučajevima, djeca su prijavila da je bilo dovoljno nacrtati lažne brkove kako bi prevarili softvere za detekciju lica.

Prema podacima grupe Internet Matters, koja je ispitala više od 1.000 djece i roditelja u Velikoj Britaniji, ove provjere su za najmlađe samo prepreka koju je lako preskočiti.

Čak 46% djece izjavilo je da je starosne provjere lako zaobići, dok samo 17% smatra da ih je teško prevariti. Metode su raznovrsne: od korištenja slika likova iz video-igara kako bi prevarili sisteme za video-selfi, preko unosa lažnih datuma rođenja, pa sve do korištenja tuđih ličnih karata.

Izvještaj citira i slučajeve gdje su djeca crtala brkove na licu kako bi zavarala filtere za detekciju uzrasta. Iako skoro polovina kaže da je to lako izvodljivo, oko 32% mališana priznaje da je zapravo već zaobišlo ove sisteme.

Posebno zabrinjava uloga roditelja u cijelom procesu - čak četvrtina njih omogućava svojoj djeci pristup zabranjenom sadržaju.

Konkretno, 17% roditelja priznalo je da aktivno pomažu djeci da izbjegnu provjere, dok dodatnih 9% jednostavno "žmuri na oba oka". Roditelji često smatraju da poznaju svoje dijete dovoljno dobro i da mogu da procijene rizik, dopuštajući im aktivnosti na mreži dokle god su pod nadzorom.

Svi ovi podaci ukazuju na to da Zakon o bezbjednosti na mreži ne ispunjava svoju osnovnu svrhu - zaštitu djece od štetnog sadržaja. Čak 49% ispitane djece izjavilo je da se u posljednje vrijeme susrelo sa štetnim materijalom na internetu, što sugeriše da on do njih stiže čak i bez zaobilaženja provera.

Izvršna direktorka grupe Internet Matters, Rejčel Hagins, upozorava da su neophodne jače mjere i od strane vlade i od strane industrije.

"Potrebna je snažnija akcija kako bi se osiguralo da djeca mogu pristupiti samo uslugama koje odgovaraju njihovom uzrastu i stadijumu razvoja, gdje je bezbjednost ugrađena od samog početka, a ne dodata kao reakcija na nastalu štetu", izjavila je Hagins.

Ona je ukazala na nedavne razgovore premijera sa kompanijama koje vode društvene mreže kao na "pravovremenu priliku za pozitivne promene" u borbi protiv štetnog sadržaja na mreži, piše The Register.