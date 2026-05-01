"Toksičnost mora da stane": Ova zemlja ukida anonimnost na internetu

Vlasti u Grčkoj planiraju da obavežu platforme na verifikaciju identiteta korisnika zbog sve veće toksičnosti na mrežama.

Grčka vlada planira da uvede zabranu anonimnost na društvenim mrežama, u okviru napora da se suzbije rastuća toksičnost u javnom diskursu.

"U antičkoj Grčkoj, svako je mogao otvoreno i po imenu da izrazi svoje mišljenje. Digli bi ruku i podijelili svoj stav. Ovo bi trebalo da nas inspiriše dok oblikujemo novu digitalnu demokratiju", rekao je ministar digitalne tehnologije Dimitris Papastergiu za Euraktiv na marginama Delfijskog ekonomskog foruma.

Iako ideja o zabrani kruži mjesecima, sada se njome bave viši zvaničnici, uključujući i kancelariju grčkog premijera Kirijakosa Micotakisa. Grčka će početkom 2027. održati parlamentarne izbore, a predizborna kampanja je već nezvanično počela.

Vlada Grčke tvrdi da se politička debata na društvenim mrežama često pretvara u koordinisano uznemiravanje, širenje lažnih vijesti, prijetnje i govor mržnje putem anonimnih profila, a u pojedinim slučajevima policija nije uspjela da identifikuje korisnike koji su prekršili zakon.

Ministar Papastergiu ocijenio je da je glavni problem anonimnosti "toksičnost" i mogućnost da se bez posljedica narušava nečiji ugled.

"Glavni problem koji stoji iza anonimnosti je toksičnost, posebno na društvenim mrežama. Svako može da ocrni pojedinca i izvrši karakterno ubistvo bez ikakvih posljedica. Moramo da pronađemo način da obavežemo platforme koje verifikuju identitet naloga. Postoji mnogo tehničkih načina da se to postigne", rekao je Papastergiu.

Zamjenik grčkog premijera Pavlos Marinakis, pojasnio je da namjera nije da se ukinu pseudonimi, već da se osigura da svaki profil odgovara stvarnoj osobi, ali nije isključio proširenje takvih mjera na širi internet, uključujući vijesti na portalima. Kritičari ističu tehničku složenost problema i sugerišu da bi pristup na nivou cijele EU mogao biti praktičniji za sprovođenje.

(B92/Smartlife)