Internet više neće biti isti: Ask.com ugašen nakon 25 godina

Autor D.V. Izvor Smartlife
Prije nego što smo imali ChatGPT i Gemini, imali smo Ask Jeeves, digitalnog batlera koji je strpljivo čekao naša pitanja.

Ask.com i Jeeves ugašeni nakon 25 godina Izvor: Sharaf Maksumov / Shutterstock.com

Pretraživač Ask.com, koji je generacijama korisnika ostao u sjećanju po svom legendarnom batleru Dživsu (Jeeves), zvanično je prestao sa radom 1. maja 2026. godine.

Vlasnik platforme, kompanija InterActiveCorp (IAC), objavila je da gasi kompletan biznis pretrage interneta kako bi se fokusirala na druge projekte. 

Iako je pretraživač još 2006. godine rebrendiran i ostao bez svog zaštitnog lica, duh čuvenog batlera je preživeo kroz specifičan način na koji ljudi koriste internet. Upravo je Ask Jeeves naučio korisnike da pretraživačima postavljaju puna pitanja na prirodnom jeziku, umjesto suvoparnih ključnih riječi.

Stručnjaci ističu da je Dživs, sa svojom sposobnošću da daje detaljne odgovore u formi dijaloga, zapravo bio daleka preteča današnjih AI četbotova kao što su ChatGPT i Gemini. Ipak, u svijetu kojim dominira Google, ovaj relikt prošlosti nije uspio da zadrži korak sa modernim algoritmima.

"Dživsov duh nastavlja da živi", navodi se u oproštajnoj poruci na sajtu, uz zahvalnost milionima korisnika koji su tražili odgovore na ovoj platformi proteklih četvrt vijeka.

Gašenje Ask.com-a označava konačan završetak ere interneta kakvog smo poznavali 90ih i početkom 2000ih. Za sobom ostavlja prazninu koju će danas popunjavati vještačka inteligencija, na temeljima koje je, na neki način, postavio upravo jedan digitalni batler.

Izvor: Ask.com

