Uživajte bez griže savjesti: Najjeftinije i najskuplje zemlje za odlazak u restoran

Gdje je najjeftiniji, a gdje je najskuplji odlazak u restoran u Evropi?
Probati lokalnu kuhinju jednako je važno kao i obići najpoznatije znamenitosti kada posetite novu zemlju. Ipak, evropska gastronomska scena značajno se razlikuje u zavisnosti od budžeta koji je potreban za večeru za dvoje.
Ferry GoGo sproveo je istraživanje i sastavio listu evropskih zemalja, od najskupljih do najpovoljnijih, na osnovu prosječne cijene večere u tri slijeda za dvije osobe, bez pića, u restoranu srednje kategorije.
Na spisku najjeftinijih su Sjeverna Makedonija sa 24,38 evra i Moldavija sa 30,32 evra, što potvrđuje da je ovaj dio Evrope naročito privlačan za one koji žele da uživaju u obroku po pristupačnoj cijeni.
Na suprotnom kraju liste, gdje večera u restoranu zahteva znatno veći budžet, nalazi se Švajcarska. Prosečna cijena večere u tri slijeda za dvoje u restoranu srednje kategorije iznosi 107,24 evra.
Danska zauzima drugo mjesto po visini cijena, dok je Luksemburg treći.
Najpovoljnije zemlje u Evropi za večeru u restoranu
- Sjeverna Makedonija: 24,38 evra
- Moldavija: 30,32 evra
- Bosna i Hercegovina: 30,75 evra
- Srbija: 38,34 evra
Najskuplje zemlje u Evropi za večeru u restoranu
- Švajcarska: 107,24 evra
- Danska: 93,69 evra
- Luksemburg: 90,00 evra
- Norveška: 89,86 evra
