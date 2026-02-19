Uživajte bez griže savjesti: Najjeftinije i najskuplje zemlje za odlazak u restoran

Gdje je najjeftiniji, a gdje je najskuplji odlazak u restoran u Evropi?

Izvor: Nok Lek Travel Lifestyle/Shutterstock

Probati lokalnu kuhinju jednako je važno kao i obići najpoznatije znamenitosti kada posetite novu zemlju. Ipak, evropska gastronomska scena značajno se razlikuje u zavisnosti od budžeta koji je potreban za večeru za dvoje.

Ferry GoGo sproveo je istraživanje i sastavio listu evropskih zemalja, od najskupljih do najpovoljnijih, na osnovu prosječne cijene večere u tri slijeda za dvije osobe, bez pića, u restoranu srednje kategorije.

Na spisku najjeftinijih su Sjeverna Makedonija sa 24,38 evra i Moldavija sa 30,32 evra, što potvrđuje da je ovaj dio Evrope naročito privlačan za one koji žele da uživaju u obroku po pristupačnoj cijeni.

Na suprotnom kraju liste, gdje večera u restoranu zahteva znatno veći budžet, nalazi se Švajcarska. Prosečna cijena večere u tri slijeda za dvoje u restoranu srednje kategorije iznosi 107,24 evra.

Danska zauzima drugo mjesto po visini cijena, dok je Luksemburg treći.

Najpovoljnije zemlje u Evropi za večeru u restoranu

Sjeverna Makedonija: 24,38 evra

Moldavija: 30,32 evra

Bosna i Hercegovina: 30,75 evra

Srbija: 38,34 evra

Najskuplje zemlje u Evropi za večeru u restoranu

Švajcarska: 107,24 evra

Danska: 93,69 evra

Luksemburg: 90,00 evra

Norveška: 89,86 evra

(Nova.rs/MONDO)