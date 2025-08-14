Koliko zaista mogu da pređu električni automobili? Urađeno veliko istraživanje, ovi modeli su razočarali

Deklarisani domet električnih automobila uvijek treba uzeti s dozom opreza.

Izvor: Shutterstock

Električni automobili danas idu dalje, pune se brže, a i vlasnicima je na raspolaganju više punjača nego što je to bio slučaj prije desetak godina.

Ipak, mnoge potencijalne kupce i dalje od kupovine električnog automobila odbija strah od realnog dometa. Strah da će se baterija isprazniti prije dolaska na cilj je uvijek prisutan, a novo istraživanje pokazuje da se to ne događa bez razloga.

Australijsko automobilsko udruženje (AAA) sprovelo je testiranje da bi kupcima pružilo realne podatke o vozilima i njihovoj potrošnji.

Radi se o četvorogodišnjem istraživanju koje finansira australijska vlada. U test su uključili pet električnih modela različitih proizvođača koje su zatim provozali na ruti što vjernije uslovima stvarne vožnje.

Rezultati su otkrili značajna odstupanja između zvaničnih podataka i stvarnog dometa. Kod jednog modela razlika između deklarisanog i ostvarenog dometa je čak 23 odsto.

Najviše je razočarao BYD Atto 3. Iako je deklarisani domet 480 kilometara, u testu je izdržao tek 369 kilometara. To je čak 111 kilometara manje od obećanog. Ni Tesla Model 3 nije ispunio očekivanja: umjesto zvaničnih 513 kilometara, na testu je prešao 441 kilometar ili 14 posto manje.

Ono što ovo istraživanje čini posebno zanimljivim nije samo činjenica da su svi modeli imali manji domet od zvaničnog.

Naime, gotovo je nemoguće staviti u vezu razlike između proizvođača, pa čak i između modela istog brenda, što dodatno zbunjuje kupce. Kad bi svaki automobil imao podjednako odstupanje, recimo 15 do 20 odsto, kupci bi lakše donosili odluke.

U ovom testu su učestvovali još Kia EV6 i Tesla Model Y, oba s odstupanjem od samo 8 posto ili oko 44 km.

Najboljim se pokazao Smart #3, koji je gotovo dostigao zvanične brojke. Nedostajalo mu je samo 23 kilometra ili 5 posto dometa, što znači da je umjesto deklarisanih 455 prešao 432 km.

I ovo istraživanje potvrđuje da deklarisani domet električnih automobila treba uzeti s dozom opreza. I dok su neki proizvođači vrlo blizu realnim vrijednostima, drugi su daleko optimističniji u svojim obećanjima što na kraju može rezultirati većim razočaranjem korisnika.

