Fudbaler Meca spasio djevojku u požaru u Švajcarskoj

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Mladi fudbaler Meca Tahiris Dos Santos (19) vratio se u klub i spasio svoju djevojku sigurne smrti u požaru u Švajcarskoj. Sve je potvrdio njegov agent.

Fudbaler spasio djevojku u pozaru u svajcarskoj Izvor: X/SuisseAlert

Strašan požar dogodio se u klubu u Švajcarskoj gdje je u novogodišnjoj noći nastradalo 40 osoba i 119 je povrijeđeno. Dok je vladala potpuna panika i haos i dok su ljudi radili sve kako bi spasili svoje živote, jedan momak postao je heroj. Mladi fudbaler Meca Tahiris Dos Santos (19) rizikovao je svoj život da bi spasao svoju djevojku Kolin.

Detalje o svemu tome ispričao je njegov agent Krisof Huto. Napravio je potez za divljenje definitivno, ali je doživio opekotine drugog stepena.

"Tahiris je bio na prvom spratu u klubu kada je požar počeo. Uspio je da izađe na sigurno i onda je shvatio da je njegova djevojka i dalje unutra. Vratio se da je izvuče iz požara. Tahiris je žrtva i heroj u isto vrijeme", rekao je Huto u izjavi za "BFMTV".

Prema informacijama do kojih je došao "L'Ekip", Dos Santos je trenutno u bolnici u Štutgartu (Njemačka) i čeka da ga prevezu u bolnicu u Mec. Njegovi najbliži su uz njega, dok je klub u stalnom kontaktu sa porodicom i agentom. Njegova djevojka Kolin je u bolnici u Antverpenu (Belgija) i 30 odsto tijela joj je prekriveno opekotinama poslije užasnog požara.

