Banjalučanin optužen zbog prijetnji tužiocu: “Zapaliću mu auto i pretući ga!“

Republičko javno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv Banjalučanina Gorana Gatarića (65) zbog krivičnog djela napad na sudiju ili javnog tužioca.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Tereti se da je 9. oktobra ove godine u 9.30 časova došao u prostorije Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka i portiru rekao da mu „treba tužilac Branko Bjelajac“, a koji je kao dežurni tužilac zaprimo prijavu protiv Gatarića zbog sumnje da je učinio krivično djelo nezakonit lov.

Naime, dva dana prije kritičnog događaja Gatarić je zajedno sa još jednom osobom uhapšen zbog lova zaštićenih ptica u dolini Plive, ali je nakon kriminalitičke obrade pušten na slobodu da bi se izrevoltiran ubrzo pojavio pred tužilaštvom.

“Kada mu je portir rekao da tužilac nije tu, uputio je ozbiljnu prijetnju da će ga napasti u vezi sa obavljanjem tužilačke dužnosti. Agresivno i burno je rekao „zapaliću mu auto i pretući ga!“, a prijetnju je ponovio dva puta i tražio da se prenese oštećenom i potom se udaljio iz prostorija tužilaštva”, navodi se u optužnici.

Međutim, istog dana u 17.20 časova je, van radnog vremena tužilaštva, ponovo došao i tražio tužioca Bjelajca.

“Odmah ga je zadržala sudska policija i ubrzo je uhapšen. Dakle, optuženi je ozbiljno prijetio da će napasti javnog tužioca u vezi sa vršenjem tužilačke dužnosti”, zaključeno je u optužnici koju je potvrdio Okružni sud Banjaluka.

Za krivično djelo za koje je optužen, Gatariću prijeti od jedne do osam godina zatvora.