logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dodik podržao građane Rosulja: "Plan koji nije u interesu građana ne može proći" 2

Dodik podržao građane Rosulja: "Plan koji nije u interesu građana ne može proći"

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
2

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik podržao je zahtjeve građana banjalučkog naselja Rosulje da se ne usvoji prijedlog regulacionog plana "Malta 1" na sjednici Skupštine grada Banjaluka.

Dodik podržao zahtjeve građana Rosulja Izvor: Srna/Danijela Danojlić

"Smatram da regulacioni plan koji nije u interesu građana ne može imati podršku", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

On je dodao da će SNSD za svaki predloženi regulacioni plan otići u mjesne zajednice da razgovara sa građanima.

"Ako nema podršku građana, ne može biti usvojen", naglasio je Dodik.

Mještani banjalučkog naselja Rosulje održali su sinoć sastanak na kojem su skupili potpise kako bi podnijeli zahtjev za sazivanje zbora građana ove mjesne zajednice radi primjedaba na Nacrt izmjena dijela regulacionog plana "Malta jedan" koji predviđa izgradnju 16 zgrada.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka Regulacioni plan Milorad Dodik

Još iz INFO

Komentari 2

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

zole

E ako ih je Dodik podržao to je od presudne važnosti , isto kao i za park ćirilice

СА

Кога боли патка шта мисли неки пропали политичар...

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ