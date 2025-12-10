Dodik podržao građane Rosulja: "Plan koji nije u interesu građana ne može proći"

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik podržao je zahtjeve građana banjalučkog naselja Rosulje da se ne usvoji prijedlog regulacionog plana "Malta 1" na sjednici Skupštine grada Banjaluka.

Izvor: Srna/Danijela Danojlić

"Smatram da regulacioni plan koji nije u interesu građana ne može imati podršku", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

On je dodao da će SNSD za svaki predloženi regulacioni plan otići u mjesne zajednice da razgovara sa građanima.

"Ako nema podršku građana, ne može biti usvojen", naglasio je Dodik.

Mještani banjalučkog naselja Rosulje održali su sinoć sastanak na kojem su skupili potpise kako bi podnijeli zahtjev za sazivanje zbora građana ove mjesne zajednice radi primjedaba na Nacrt izmjena dijela regulacionog plana "Malta jedan" koji predviđa izgradnju 16 zgrada.