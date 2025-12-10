Eskalirao sukob Tajlanda i Kambodže: Tramp vjeruje da će jednostavnim potezom zaustaviti krvoproliće

Tajland je 8. decembra pokrenuo vazdušne napade duž sporne granice sa Kambodžom, a Tramp je poručio da ime rješenje za zaustavljanje sukoba.

Tajland i Kambodža su se međusobno optužili za napade na civile u napadima duž granice, dok je američki predsjednik Donald Tramp rekao da će obaviti telefonski poziv kako bi zaustavio borbe i spasao primirje koje je posredovao u julu.

Dvije zemlje jugoistočne Azije okrivile su jedna drugu za sukobe koji su počeli u ponedjeljak i ostaju u sukobu oko diplomatskog rješenja za tenzije na granici koje tinjaju mjesecima.

Tajlandski ministar spoljnih poslova rekao je u intervjuu u utorak da ne vidi potencijal za pregovore, dodajući da situacija nije pogodna za posredovanje treće strane, dok je visoki savjetnik kambodžanskog premijera Hun Manet rekao Rojtersu da je njegova zemlja "spremna za razgovore u bilo kom trenutku", prenosi Rojters.

Govoreći na skupu u Pensilvaniji u utorak uveče, Tramp je naveo niz ratova za koje tvrdi da je pomogao da se zaustave, uključujući ratove između Pakistana i Indije, i Izraela i Irana, pre nego što je komentarisao obnovljeni sukob u jugoistočnoj Aziji.

"Mrzim da kažem da je ovaj, pod nazivom Kambodža-Tajland, počeo danas, a sutra ću morati da obavim telefonski poziv. Ko drugi bi mogao da kaže da ću obaviti telefonski poziv i zaustaviti rat dve veoma moćne zemlje, Tajlanda i Kambodže", rekao je Tramp.

Na pitanje o mogućnosti da Tramp ponovo interveniše, portparol kambodžanske vlade Pen Bona rekao je da stav Pnom Pena ostaje isti, da želi samo mir. Portparol tajlandske vlade rekao je da ne zna da li je premijer razgovarao sa Trampom, jer je bio u parlamentu.

Suprotstavljeni stavovi o pregovorima

Dok se čeka Trampova intervencija, dvije strane imaju potpuno različite poglede na rješavanje krize. Tajlandski ministar spolnjih poslova izjavio je u utorak kako ne vidi mogućnost pregovora te da situacija nije pogodna za posredovanje treće strane.

S druge strane, glavni savjetnik kambodžanskog premijera Hun Maneta rekao je za Rojters da je njegova zemlja "spremna razgovarati u bilo kojem trenutku".

U julu je Tramp iskoristio uticaj trgovinskih pregovora za posredovanje u primirju, ali je tajlandski ministar spoljnih poslova poručio kako smatra da se pretnja carinama ne bi trebalo da koristiti za pritisak na njegovu zemlju.

Tramp je ranije razgovarao sa liderima obe zemlje i bio je ključan za nestabilno primirje između njih od pet dana borbi u julu, u kojima je poginulo najmanje 48 ljudi, što je bio najteži sukob između dvije zemlje u novijoj istoriji.

Od utorka uveče, kambodžansko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je od ponedjeljka ubijeno devet civila, a 20 teško povređeno, dok su tajlandski zvaničnici rekli da su četiri vojnika poginula, a 68 povređeno.

