Tramp riješio da zavede red: Amerika dobija jedinstvena pravila za AI

Dio zakonodavaca upozorava da Tramp potkopava prava saveznih država.

Američki predsednik Donald Trampnajavio je donošenje jedinstvenog pravilnika koji bi prvi put ujedinio regulaciju razvoja vještačke inteligencije u SAD. Kako tvrdi takav potez je ključan kako bi zemlja zadržala globalnu prednost u oblasti AI i izbjegla usporavanje inovacija.

On je na svojoj društvenoj mreži Truth Social naveo da je ta mjera neophodna kako bi Amerika zadržala globalnu prednost u oblasti AI.

Tramp je napomenuo da bi uključivanje 50 američkih saveznih država u proces odobravanja regulative moglo u začetku da uništi razvoj vještačke inteligencije.

Predsednik Tramp je napomenuo da će ove nedelje doneti izvršnu uredbu o jedinstvenom pravilniku o AI kako bi kompanije mogle da funkcionišu bez potrebe za višestrukim odobrenjima.

Ovo bi, prema njegovim riječima, bilo nepraktično i ugrozilo konkurentnost Sjedinjenih Američkih Država.

Kako je ranije naveo "Axios", mnogi američki zakonodavci ipak nisu naklonjeni ovoj Trampovoj ideji. Među protivnicima su i konzervativni poslanici, koji tvrde da bi to ugrozilo prava saveznih država i demokratsku kontrolu nad tehnologijom.

