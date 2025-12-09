logo
Tramp riješio da zavede red: Amerika dobija jedinstvena pravila za AI

Tramp riješio da zavede red: Amerika dobija jedinstvena pravila za AI

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Dio zakonodavaca upozorava da Tramp potkopava prava saveznih država.

Amerika dobija jedinstvena pravila za AI Izvor: Evan El-Amin / Shutterstock

Američki predsednik Donald Trampnajavio je donošenje jedinstvenog pravilnika koji bi prvi put ujedinio regulaciju razvoja vještačke inteligencije u SAD. Kako tvrdi takav potez je ključan kako bi zemlja zadržala globalnu prednost u oblasti AI i izbjegla usporavanje inovacija.

On je na svojoj društvenoj mreži Truth Social naveo da je ta mjera neophodna kako bi Amerika zadržala globalnu prednost u oblasti AI.

Tramp je napomenuo da bi uključivanje 50 američkih saveznih država u proces odobravanja regulative moglo u začetku da uništi razvoj vještačke inteligencije.

Predsednik Tramp je napomenuo da će ove nedelje doneti izvršnu uredbu o jedinstvenom pravilniku o AI kako bi kompanije mogle da funkcionišu bez potrebe za višestrukim odobrenjima.

Ovo bi, prema njegovim riječima, bilo nepraktično i ugrozilo konkurentnost Sjedinjenih Američkih Država.

Kako je ranije naveo "Axios", mnogi američki zakonodavci ipak nisu naklonjeni ovoj Trampovoj ideji. Među protivnicima su i konzervativni poslanici, koji tvrde da bi to ugrozilo prava saveznih država i demokratsku kontrolu nad tehnologijom.

Izvor: B92

