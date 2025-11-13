logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ljubo Ninković saslušan u Tužilaštvu: “Neću da snosim odgovornost za nezakonitosti u Banjaluci”

Ljubo Ninković saslušan u Tužilaštvu: “Neću da snosim odgovornost za nezakonitosti u Banjaluci”

Autor Dragana Božić
0

Predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković saslušan je danas u Okružnom javnom tužilaštvu u svojstvu svjedoka povodom informacija koje je ranije iznio u vezi sa pribavljanjem dozvola za izgradnju stambeno-poslovnih objekata u Banjaluci.

Ljubo Ninković saslušan u Tužilaštvu Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Ninković je istakao da je iznio sve informacije koje posjeduje, te da je važno da se svaka sumnja u nezakonito postupanje ispita u okviru nadležnih institucija.

"Iskreno se nadam da će činjenice koje sam iznio, kao predsjednik zakonodavnog organa u Gradu Banjaluka, biti dovoljne da se pokrene detaljna istraga, te da će nadležni prikupiti sve potrebne dokaze kako bi odgovorni za moguće nezakonite radnje bili adekvatno kažnjeni", naglasio je Ninković.

On je naveo da je na ovaj način ispunio svoju dužnost kao predsjednik Skupštine grada, dijeleći sa nadležnim sve informacije koje su mi bile dostupne, saopšteno je iz Skupštine Grada Banjaluka.

"Ne želim da snosim odgovornost za brojne moguće nezakonitosti koje se događaju u Banjaluci, a o kojima sam na vrijeme obavijestio i javnost i institucije", poručio je Ninković. 

Podsjećamo, Okružno javno tužilaštvo Banjaluka formiralo je predmet po službenoj dužnosti povodom nedavnih izjava predsjednika Skupštine grada Banjaluka Ljube Ninkovića o sumnjama na kriminal u vezi regulacionih planova u ovom gradu.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ljubo Ninković Okružno javno tužilaštvo Banjaluka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ