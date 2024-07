Da li će svijet zbog električnih vozila do 2030. ostati bez struje: Očekuje se rast potrošnje od 630 odsto!

Rezultati nedavne studije pokazuju da je porast broja električnih automobila u svijet u posljednjih 10 godina doveo do rasta potrošnje električne energije od nevjerovatnih 3.630 odsto

Izvor: Shutterstock

Težnja automobilske industrije za tranzicijom na električni pogon i potpunim prestankom proizvodnje motora na fosilna goriva, sa druge strane, postavlja ozbiljno pitanje: Da li će rast broja elektrčnih vozila u svijetu ugroziti snabdijevanje električnom energijom?

Da je ovo pitanje sasvim opravdano pokazuju rezultati nedavne studije koju je sproveo ekonomski sajt Finbold, specijalizovan za teme iz oblasti bankarstva, finansije, kriptovaluta i tehnologije.

A oni pokazuju da će potražnja za električnom energijom u narednim godinama, tačnije do 2030, porasti za – 631,96 odsto!

Ovaj procenat neupućenima može da zvuči impresivno, ali on to u stvarnosti baš i nije. Naime, prema podacima Međunarodne agencije za energiju (IEA), potražnja za električnom energijom izazvana sve većom upotrebom električnih automobila je, od 2013. do 2023, je ostvarila globalni rast od čak – 3.630,77 odsto!

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U konkretnim brojkama (izraženo u gigavatsatima – GWh) globalna potrošnja struje na elekrična vozila izgleda ovako:

2013. godina – 2.600 GWh,

2023. godina – 97.000 GWh,

pojekcija za 2030. godinu – 710.000 GWh!

Potrošnju se svakako razlikuje u različitim dijelovima svijeta, pa imajući u vidu enormni ekonomski rast Kine u posljednjim decenijama, ne čudi to što ona prednjači u potrošnji električne energije za električna vozila.

Elektromobili u Kini su na dopunjavanje baterija 2013. godine ukupno potrošili 470 GWh, dok deceniju kasnije ta brojka iznosi 38.000 GWh. A prema projekciji za 2030. godinu, očekuje se rast od 505,26 odsto, odnosno 230.000 GWh. To je čak 32,39 odsto ukupno projektovane globalne potrošnje struje za električna vozila.

Ni Evropa mnogo ne zaostaje za Kinom, pa su tako prošle 2023. godine električna vozila potrošila 29.000 GWh električne energije, dok je deceniju ranije taj broj iznosio 410 GWh.

Potrošnja je nešto manja u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je 2013. iznosila 560, a 2023. godine 22.000 GWh. Naravno, i tamo se do 2030. očekuje rast potrošnje od 945,45 odsto, na oko 230.000 GWh.

Izvor: Shutterstock

Ako se ta projekcija ostvari, SAD će preteći Evropu, za koju se predviđa da bi 2030. električna vozila mogla da potroše 160.000 GWh električne energije, što je rast od 451,72 odsto u odnosu na 2023. godinu.

Ovako pobrojani, ovi podaci nam ne daju odgovor na pitanje postavljeno na početku teksta, ali svakako predstavljaju upozorenje da uporedo sa porastom potrošnje, neophodno raditi i na izgradnji novih savremenih elektro-energetskih kapaciteta kako bi globalno snabdijevanje električnom energijom, uprkos porastu potrošnje, ostalo održivo.

(MONDO)