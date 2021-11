Mileva Mirović Tanić za Mondo: Mrvice su superheroji!

Iako ih zovu „Mrvice“ oni su zapravo superheroji. Zajedno sa roditeljima stvaraju bolje mjesto za život svih prijevremeno rođenih beba u Srpskoj.

Izvor: Mileva Mirović Tanić/privatna arhiva

Sa Milevom Mirović Tanić, predsjednicom Udruženja prijevremeno rođene djece „Mrvice“ pričali smo o njenom iskustvu kao majke prijevremeno rođene bebe, radu u Udruženju, planovima...

Kada započinje Vaša borba kao majke prijevremeno rođene bebe?

Moja borba je počela prije rođenja Mirjane, jer je trudnoća bila rizična. Bila sam na strogom mirovanju skoro tri mjeseca, ali je Mrva bila uporna u naumu da upozna svijet. Tako je 24. februara 2015. godine, u 13.30 časova, rođena Mirjana teška 1680 grama i duga 43 centimetra sa Apgar skorom 9/10. S obzirom na to da je dobila visoku ocjenu znali smo da će biti pobjednik svih borbi koje su pred nama i da ćemo mi, njeni roditelji, morati naći način da je u svim njenim borbama bodrimo i da ni u jednom trenutku ne pomislimo da će izgubiti.

"Udruženje “Mrvice” je osnovano 25. oktobra 2016. godine i moje ime se nalazi na spisku osnivača. To mi je bila želja od Mrvinog rođenja i na neki interesantan način sam došla u kontakt sa mamama iz Banja Luke i za nekoliko dana smo imale sve što je potrebno da bismo osnovale Udruženje", navodi Mirović Tanić.

Radite u školi, a uz to ste i majka aktivista. Koliko je teško sve organizovati i uskladiti?

Posao u školi je moja ljubav i uvijek je u vrhu mojih dnevnih obaveza. Ispunjava me rad sa djecom, jer oni nose i prenose posebnu energiju, pogotovo ako ste im posvećeni. Tajna moje dobre organizacije je suprug koji preuzima obaveze oko djece kada moram da radim, a u aktivnostima oko Udruženja mi pomaže moj tim, mojih veličanstvenih pet. Teško jeste, ali da biste sve postigli potrebno je raditi mnogo više od osam sati dnevno. Ustajem u šest časova ujutru, a liježem uvijek iza ponoći. Moje kolege kažu da preuzimam previše obaveza na sebe, ali ja sam jednostavno tako navikla. Ne mogu da zamislim dan bez obaveza i nekog zadatog roka.

Koliko vam znači rad Udruženja?

Moram da priznam da mi znači mnogo. Možda i više nego što želim sebi da priznam, jer se već pet godina, svakodnevno, bavim temama vezanim za Udruženje. Sa svojim timom sam u konstantnoj komunikaciji, osmišljavamo nove akcije, ispitujemo stanje u bolnicama gdje brinu o našoj djeci, pokušavamo na mnoge načine da dođemo do sredstava kao bismo obezbijedile što bolju medicinsku opremu i tako olakšali ljekarima njihov rad. U kontaktu smo sa roditeljima i prvenstveno mi, majke, dijelimo svoje lično iskustvo kako bismo psihički podržale roditelje prijevremeno rođene djece i dale im snagu da se bore i misle pozitivno, jer su to Mrvice – superheroji.

Brojni su projekti iza Udruženja. Možete li izdvojiti najznačajnije?

Bilo je puno akcija i projekata i svi su bili važni, jer su u tom trenutku rješavali bitan problem. Kada smo osnovali Udruženje glavni cilj je bio podizanje svijesti javnosti o prijevremenom rođenju. To je, dakle, bio cilj, a ne projekat. Ove godine smo dobili status Udruženja od javnog interesa i kroz to se ogleda sav naš trud koji smo uložile u godinama iza nas. Prepoznati smo kao važno Udruženje, javnost zna ko su Mrvice i sa čim se susreću i bore roditelji prijevremeno rođene djece. Iz velikog broja akcija teško je izabrati jednu, ali meni najdraža je bila akcija „Za topli zagrljaj“ kada smo uz pomoć donatora obezbijedili tople krevetiće za neonatološka odjeljenja UKC-a Banja Luka i Bolnice Srbija. Takođe i projekat „Sanjam svijet… vidim svijet“ kroz koji smo donirali laser indirektni oftalmoskop Univerzitetsko-kliničkom centru u Banjoj Luci i kroz tu donaciju obezbijedili Mrvicama liječenje retinopatije, koja je do tog trenutka zahtijevala transport bebe na kliniku u Beograd. Te bebe imaju tjelesnu masu jedva preko kilogram i ti transporti su bili rizični.

Izvor: Mileva Mirović Tanić/privatna arhiva

Prošlogodišnje donatorsko veče obezbijedilo je novac za prvu banku humanog mlijeka. Kada možemo očekivati realizaciju tog projekta?

U prethodnoj humanitarnoj akciji „S ljubavlju hrabrim srcima“, a koja je organizovana pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Željke Cvijanović, čiji smo inicijatori, uspješno je završena u januaru ove godine, međutim, još čekamo realizaciju projekta na Univerzitetsko-kliničkom centru. Jedan od razloga zašto je prolongirana realizacija je svakako i složena epidemiološka situacija, osim činjenice da se prostorije za buduću Banku mlijeka moraju u potpunosti adaptirati. Prema trenutnim informacijama koje imamo iz UKC-a, raspisana je javna nabavka, odnosno pokrenuta procedura izbora izvođača radova za projekat “Adaptacija i opremanje prostora Banke humanog mlijeka i polikliničkog dijela Klinike za dječije bolesti - ključ u ruke”. Više o uslovima realizacije projekta će biti poznato poslije sprovedene procedure izbora izvođača.

Broj prijevremeno rođenih beba u Srpskoj već godinama iznosi oko 10 odsto od ukupnog broja rođenih beba.

Možete li nam reći više detalja o humanitarnoj akciji za ovogodišnji ljubičasti novembar?

Ovogodišnji “Ljubičasti novembar“ počeo je pod motom “#mizanjih“, a riječ je o programu socijalnog uključivanja i osnaživanja djece, ali i njihovih roditelja, u svakodnevnom riziku koji ih okružuje. Kroz ovaj projekat, stvorili bismo mogućnost uključivanja djece u razne sportske i kulturne aktivnosti, pružanje psiho-socijalne podrške i omogućavanje drugih njima nedostupnih sadržaja, jer je potreban kontinuiran rad s djecom.

Aktivnosti ćemo usmjeriti ka pronalaženju društveno odgovornih preduzeća, ali i ljudi dobre volje koji u radu i djelovanju uvijek prepoznaju potrebu za dodjeljivanjem sredstava sa ciljem omogućavanja boljeg funkcionisanja zajednice, a posebno ukoliko se time rješavaju pitanja iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite. Cijeneći značaj stvaranja jednakih mogućnosti i prava, posebno na zdravlje i adaptaciju najmlađih, neophodno je obezbijediti i stvoriti uslove prikupljanja finansijske pomoći, koja će biti isključivo usmjerena na renoviranje, opremanje i pripremu Centra za edukaciju i afirmaciju prijevremeno rođene djece i omladine pod nazivom „Moj Mrvičasti kutak“ na adresi Đure Đakovića 12, Banja Luka.

Koliko Vas je korona virus omeo u redovnim aktivnostima?

Mi smo u vrijeme pandemije uspjeli organizovati mnoge aktivnosti prateći i poštujući propisane epidemiološke mjere. Projekat „Podržimo djetinjstvo“, koji je realizovan prošle godine, je imao za cilj razne edukativne radionice od kojih smo neke organizovali onlajn. Godina je bila teška sa finansijske strane, jer je jedini izvor prihoda Udruženja članarina, koja na mjesečnom nivou iznosi tri KM, i donacije društveno odgovornih kompanija i pojedinaca. Mnogi ljudi ostali su bez posla, a prijevremeno rođena djeca iziskuju znatno više sredstava kada je u pitanju zdravstvena njega i zaštita.

Koji su planovi Udruženja “Mrvice” za 2022. godinu?

Nakon završene akcije „Mi za njih“ ćemo izaći sa konkretnim planovima, a u ovom trenutku mogu reći da je to implementacija projekta „Prva banka humanog mlijeka“ i nadamo se realizaciji projekta „Moj Mrvičasti kutak“. Sa ovim prvim projektom očekuju nas mnoge aktivnosti, razne edukacije roditelja, edukacije majki dojilja, upoznavanje sa procesima doniranja mlijeka...

Udruženje "Mrvice" održaće večeras u 19 časova donatorsko veče u banjalučkom Domu omladine, a sav prihod od prodatih ulaznica biće iskorišten za adaptaciju i opremanje prostorija udruženja, koji će postati temelj za redovan i kvalitetan rad, kako sa djecom, tako i sa njihovim roditeljima.

Akciju "Mrvica" možete podržati i donirajući 1 KM pozivom na m:tel broj 1415.