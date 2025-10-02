logo
Albina se bori sa užasnim bolovima: Mladoj operskoj pjevačici iz Banjaluke treba pomoć

Izvor mondo.ba
Albina Smajlović Tomić, mlada operska pjevačica anđeoskog glasa već godinama bije bitku sa multipla sklerozom, a sada je njeno tijelo zarobila još jedna bolest - neuralgija trigeminus, koja joj je donijela užasne bolove.

Albina Smajlović Tomić pomoć Izvor: Screenshot

"Stravičan bol u licu postaje sve jači i češći, lijekovi koji stavljaju život na čekanje, više i ne pomažu. Ima dana kada Albina zbog bolova ne može da jede, niti da govori, a o pjevanju, koje je njen dar i njena najveća ljubav, u ovoj muci i ne razmišlja. Donedavno je Albina mogla negdje skloniti sav taj užas, kako samo ona zna, i izaći pred svijet da skoro i ne vidite da joj se išta dešava. Sad je zbog pogoršanja ostalo malo prostora za iole normalan život. Operacija koju očekujemo preporučena je kao nova šansa", objavila je porodica.

Operacija u Minhenu, koja bi mogla biti spas od patnji, košta 22.000 evra i svaka pomoć je Albini dobrodošla.

Donacije se mogu uplatiti na tekući račun, NLB Banjaluka: 5620998121653354, Albina Smajlović Tomić, ili na “Go Fund Me”.

(Mondo)

