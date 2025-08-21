Uspješna akcija u Novom Gradu: Za porodicu Serdar prikupljeno 5.100 KM pomoći

Na humanitarnoj mini-biciklijadi u Rudicama kod Novog Grada prikupljeno je 5.100 KM pomoći za porodicu Serdar iz Banjaluke, potvrđeno je iz Organizacionog odbora.

Izvor: Radio Novi Grad

Humanitarnu mini-biciklijadu mještana Rudica, koja je sinoć okupila 100 učesnika, podržali su Moto-klub "Gremlini", Policijska stanica Novi Grad, Osnovna škola "Sveti Sava" i Auto-moto društvo "Una".

Organizatori su zadovoljni odzivom učesnika i podrškom građana.

Iz Organizacionog odbora navode da je Marijo Serdar rodom iz Rudica, te da su ranije u nekoliko navrata pomagali ovoj porodici, ali da nažalost zdravstvena situacija njegove supruge se pogoršala.

Sanja Velimir (31) tri godine boluje od karcinoma, problemi su počeli u drugoj trudnoći kad je dijagnostifikovn karcinom dojke.

Zdravstveni problemi ponovo su se vratili prošle godine kad je ustanovljeno da je karcinom metastazirao na mozak.

Dijagnostifikovana joj je i epilepsija koja je se dovodi u vezu sa osnovnom bolešću.

Porodica Serdar živi u podstanarskoj kući u banjalučkom naselju Motike.

(Srna)