Da li je spavanje sa otvorenim prozorom zdravo? Ako ne možete "bez vazduha", iznenadiće vas odgovor

Spavanje sa otvorenim prozorom može da utiče i na naše zdravlje i raspoloženje, a istraživanje sprovedeno na Danskom tehničkom univerzitetu daje mnogo za razmišljanje.

Izvor: Mr.Wittawat Charoen/Shutterstock

Neki ne mogu da zamisle noć bez otvorenog prozora, čak ni u hladnim zimskim noćima. Drugi više vole potpuno zatvorene prozore i zavjesu spuštenu do kraja, verujući da je to najbolji način za zdrav i osvežavajući san. Koji pristup je bolji? Objašnjavamo.

Svjež vazduh povezuje se sa relaksacijom i regeneracijom i to s pravom. Pravilna cirkulacija vazduha u spavaćoj sobi može da poboljša njegov kvalitet, što direktno utiče na dublji i oporavljajući san. Previše suv ili zagađen vazduh u sobi može da otežava disanje i izazove češće buđenje tokom noći. Zato se otvoren prozor čini kao prirodno rješenje koje omogućava cirkulaciju vazduha i snižavanje temperature.

Nije bez razloga što mnogi tvrde da najbolje spavaju "na svježem vazduhu", na primjer, u kućici pored jezera ili u planinama. Stručnjaci se slažu da optimalna temperatura u spavaćoj sobi treba da bude između 17 i 19 °C. Previsoka temperatura može da poremeti proizvodnju melatonina, hormona koji reguliše zdrav san, otežavajući uspavljivanje i smanjujući kvalitet noćnog odmora.

Izvor: Shutterstock/SpeedKingz

Tim istraživača sa Danskog tehničkog univerziteta sproveo je dvonedeljno istraživanje u 40 spavaćih soba u Danskoj. Rezultati su jasni. Čak 87 odsto učesnika koji su spavali sa otvorenim prozorom, izjavilo je da im je san bio dubok i osvježavajući. Za poređenje, u grupi koja je spavala sa zatvorenim prozorima, taj procenat je bio 70 odsto. Štaviše, učesnici koji su koristili prirodnu ventilaciju, postizali su bolje rezultate u jutarnjim kognitivnim testovima.

Da li otvoren prozor uvijek donosi korist?

I pored mnogih prednosti, spavanje sa otvorenim prozorom nije uvijek najbolje rješenje. Promaja, buka spolja ili vlažan vazduh mogu da poremete san, umjesto da ga poboljšaju. Tokom hladnijih mjeseci postoji rizik od prehlade, bola u grlu ili pogoršanja problema sa sinusima.

Ne treba zaboraviti ni alergene poput polena, prašine ili zagađenja vazduha, koji mogu da ulaze u sobu kroz otvoren prozor. Za osobe sa alergijama ili astmom ovo može da bude posebno problematično.

Spavanje sa otvorenim prozorom najviše koristi onima koji žive u tihim i mirnim krajevima i nemaju problema sa alergijama. Ova vrsta ventilacije posebno je korisna leti, kada visoke temperature otežavaju uspavljivanje. Ipak, starije osobe, mala deca, alergičari i osobe sa problemima u cirkulaciji treba da budu oprezni. U njihovom slučaju bolje rješenje može biti provetravanje sobe pre spavanja ili korišćenje prečišćivača vazduha.

(MONDO)