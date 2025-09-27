logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Da li je spavanje sa otvorenim prozorom zdravo? Ako ne možete "bez vazduha", iznenadiće vas odgovor

Da li je spavanje sa otvorenim prozorom zdravo? Ako ne možete "bez vazduha", iznenadiće vas odgovor

Autor mondo.ba
0

Spavanje sa otvorenim prozorom može da utiče i na naše zdravlje i raspoloženje, a istraživanje sprovedeno na Danskom tehničkom univerzitetu daje mnogo za razmišljanje.

Da li je spavanje sa otvorenim prozorom zdravo Izvor: Mr.Wittawat Charoen/Shutterstock

Neki ne mogu da zamisle noć bez otvorenog prozora, čak ni u hladnim zimskim noćima. Drugi više vole potpuno zatvorene prozore i zavjesu spuštenu do kraja, verujući da je to najbolji način za zdrav i osvežavajući san. Koji pristup je bolji? Objašnjavamo.

Svjež vazduh povezuje se sa relaksacijom i regeneracijom i to s pravom. Pravilna cirkulacija vazduha u spavaćoj sobi može da poboljša njegov kvalitet, što direktno utiče na dublji i oporavljajući san. Previše suv ili zagađen vazduh u sobi može da otežava disanje i izazove češće buđenje tokom noći. Zato se otvoren prozor čini kao prirodno rješenje koje omogućava cirkulaciju vazduha i snižavanje temperature.

Nije bez razloga što mnogi tvrde da najbolje spavaju "na svježem vazduhu", na primjer, u kućici pored jezera ili u planinama. Stručnjaci se slažu da optimalna temperatura u spavaćoj sobi treba da bude između 17 i 19 °C. Previsoka temperatura može da poremeti proizvodnju melatonina, hormona koji reguliše zdrav san, otežavajući uspavljivanje i smanjujući kvalitet noćnog odmora.

Izvor: Shutterstock/SpeedKingz

Tim istraživača sa Danskog tehničkog univerziteta sproveo je dvonedeljno istraživanje u 40 spavaćih soba u Danskoj. Rezultati su jasni. Čak 87 odsto učesnika koji su spavali sa otvorenim prozorom, izjavilo je da im je san bio dubok i osvježavajući. Za poređenje, u grupi koja je spavala sa zatvorenim prozorima, taj procenat je bio 70 odsto. Štaviše, učesnici koji su koristili prirodnu ventilaciju, postizali su bolje rezultate u jutarnjim kognitivnim testovima.

Da li otvoren prozor uvijek donosi korist?

I pored mnogih prednosti, spavanje sa otvorenim prozorom nije uvijek najbolje rješenje. Promaja, buka spolja ili vlažan vazduh mogu da poremete san, umjesto da ga poboljšaju. Tokom hladnijih mjeseci postoji rizik od prehlade, bola u grlu ili pogoršanja problema sa sinusima.

Ne treba zaboraviti ni alergene poput polena, prašine ili zagađenja vazduha, koji mogu da ulaze u sobu kroz otvoren prozor. Za osobe sa alergijama ili astmom ovo može da bude posebno problematično.

Spavanje sa otvorenim prozorom najviše koristi onima koji žive u tihim i mirnim krajevima i nemaju problema sa alergijama. Ova vrsta ventilacije posebno je korisna leti, kada visoke temperature otežavaju uspavljivanje. Ipak, starije osobe, mala deca, alergičari i osobe sa problemima u cirkulaciji treba da budu oprezni. U njihovom slučaju bolje rješenje može biti provetravanje sobe pre spavanja ili korišćenje prečišćivača vazduha.

(MONDO) 

Možda će vas zanimati

Tagovi

spavanje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA