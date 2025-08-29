Najgori položaji za spavanje: Ozbiljniji nego što mislite, mogu da izazovu oštećenja mišića i nerava

Spavanje u položajima poput fetusnog, na stomaku, sjedeći, poluležeći ili sa glavom oslonjenom na nadlakticu može da izazove oštećenja kostiju, mišića ili nerava.

Zdravi položaji za spavanje su spavanje na boku ili na leđima, ali važni su i dušek i okruženje u spavaćoj sobi. Ako ove aspekte izaberete pravilno, možete da smanjite rizik od povreda kostiju, mišića i nerava, ali i poboljšate kvalitet sna.

Spavanje je najjednostavniji i najefikasniji oblik odmora koji tijelu daje vrijeme za regeneraciju. Optimalna količina sna je u prosjeku 6-7 sati po noći, što znači odnos približno 1:4 između vremena spavanja i budnosti.

Pošto toliko vremena provodite u snu, izuzetno je važno da usvojite pravilan položaj radi koristi po zdravlje i da biste smanjili rizik od ranih oštećenja kostiju, mišića i nerava. Možda se pitate zašto se ponekad osjećate još umornije što duže spavate - uzrok je često nepravilna poza, ali i neodgovarajuća posteljina, bilo previše tvrda ili previše meka.

4 najgora položaja za spavanje

1. Fetusni položaj

Podrazumijeva savijanje glave unaprijed, povijanje leđa, savijene kukove i koljena. Ovaj položaj je posebno nezdrav jer može negativno da utiče na više dijelova tijela i izazove bol u koljenima usljed upale ligamenata, bol i upalu u lumbalnom dijelu zbog zakrivljenja kičme i preopterećenja mišića, deformacije kičmenog stuba, bol u vratu usljed napetosti mišića i dodatnog pritiska na vratne pršljenove. Ako imate diskus herniju, ovaj položaj može da pogorša bol.

2. Na stomaku

Spavanje na stomaku otežava disanje i dovodi do nepravilnog zakrivljenja kičme. Okretanje glave u stranu dodatno pojačava problem. Može da izazove upalu i bol u vratu, kao i bol u leđima. Ovaj položaj se ne preporučuje, ali ako baš morate, koristite jastuk ispod grudi ili stomaka radi udobnosti.

3. Sjedeći ili poluležeći

Ako spavate sjedeći, oslonjeni leđima na jastuk, stvarate veliki pritisak na kičmu. Ako to često radite, možete da dobijete bolove i upale u ramenima, kao i bol u donjem dijelu leđa zbog zakrivljenja kičme.

4. Sa glavom oslonjenom na nadlakticu

Stalni pritisak na nadlakticu, gdje prolazi radijalni nerv, može da dovede do oštećenja nerava. To se događa kada oslanjate glavu na ruku ili prekrstite ruke preko naslona stolice.

Savjeti za miran san

Na leđima - dobar položaj jer ravnomjerno raspoređuje težinu tijela, održava kičmu uspravnom i sprečava bol. Možete da stavite jastuk ispod koljena za dodatnu udobnost i smanjenje lumbalne krivine. Ipak, ne preporučuje se osobama sa srčanim i plućnim bolestima, hroničnim bolovima u leđima ili apnejom u snu.

Na boku - udoban položaj koji može da smanji bol u leđima. Idealno je da koristite poseban jastuk za oslonac noge i da jastuk za glavu ne bude prenizak. Glava treba da bude u ravni sa kičmom, a vrat na istom nivou sa kukovima i leđima. Mijenjajte položaj kad god osjetite nelagodnost, da biste izbjegli konstantan pritisak na mišiće i kosti.

Birajte odgovarajuću posteljinu - jastuke prave visine, dušek koji dobro podržava kičmu i poseban jastuk za spavanje na boku, koji ide između nogu. Ako se budite bez bola u vratu ili leđima, znači da ste izabrali ispravno.

Stvorite odgovarajuće okruženje - tamna i tiha soba. Ako to nije moguće, koristite masku za spavanje i čepiće za uši.

