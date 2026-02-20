Greške pri kupovini kauča koje se otkrivaju tek kasnije: Dizajneri savjetuju kako da birate, a da ne zažalite

Planirate kupovinu kauča? Dizajneri otkrivaju kako da izaberete udoban i dugotrajan model koji nećete zažaliti u 2026.

Izvor: YWSDDD/Shutterstock

Dubina sjedišta i konstrukcija ključni su za udobnost.

Modularni modeli nude fleksibilnost i dugoročnu vrijednost.

Kauč treba testirati najmanje 10 minuta prije kupovine.

Kupovina kauča odavno više nije samo estetska odluka. U 2026. godini dizajneri enterijera sve češće upozoravaju da je sofa najskuplja greška koju ljudi prave u dnevnoj sobi, ne zato što biraju pogrešnu boju, već zato što zanemaruju proporcije, dubinu sjedišta i način na koji se komad nameštaja koristi u svakodnevnom životu. Lijep kauč koji nije udoban ili je loše dimenzionisan može vizuelno "pojesti" prostor ili, još gore, učiniti ga nefunkcionalnim.

Dubina sjedišta i naslon odlučuju o udobnosti

Prva stvar na koju dizajneri upozoravaju jeste dubina sjedišta. Standard od oko 55 do 60 cm nije uvijek dovoljan ako zaista provodite vrijeme na kauču. Ako volite da sjedite podvijenih nogu ili se često opružite, birajte model sa dubljim sjedištem — najmanje 65 cm.

Važno je provjeriti i visinu naslona. Niski modeli djeluju moderno, ali bez dobre lumbalne podrške brzo postaju neudobni.

Konstrukcija je važnija od presvlake

Drugi ključni savjet odnosi se na konstrukciju, a ne na materijal presvlake. Dizajneri sve češće ističu da kupci premalo pažnje posvećuju unutrašnjoj strukturi. Okvir od punog drveta traje znatno duže od iverice ili lakših materijala.

Kombinacija opruga i pjene visoke gustine daje bolju potporu i dugoročnu stabilnost od isključivo mekane pjene koja vremenom propada.

Pogledajte moderne kauče za 2026. godinu:

Modularni kaučevi su praktična investicija

U 2026. posebno se preporučuju modularni modeli, ali ne samo zbog trenda. Modularne sofe omogućavaju prilagođavanje prostoru ako se preselite, promijenite raspored ili želite drugačiju konfiguraciju za druženja.

Dizajneri savjetuju da unaprijed razmislite o scenarijima korišćenja: da li će to biti filmske večeri, rad s laptopom ili formalna druženja? Kauč treba da podrži vaš stil života — a ne obrnuto.

Ne gurajte kauč automatski uza zid

Velika promjena u preporukama odnosi se i na pozicioniranje. Stručnjaci naglašavaju da kauč ne treba automatski postavljati uza zid. Ako prostor dozvoljava, odmaknite ga nekoliko centimetara kako bi "disao" i vizuelno djelovao luksuznije.

U većim prostorijama može poslužiti i kao pregrada između zona, na primjer između dnevnog i trpezarijskog dijela.

Dnevna soba

Izvor: Shutterstock

Koje boje i materijali su najbolji izbor u 2026.

Dizajneri u 2026. preporučuju toplije neutralne tonove poput bež nijansi sa toplim podtonom, maslinastozelene ili toplih braon tonova. Sive nijanse, naročito hladne, sve se manje preporučuju jer prostoru daju sterilan utisak.

Ako želite dugoročnu investiciju, birajte teksturirane tkanine poput buklea, lana ili mekog pliša, ali sa navlakama koje se mogu skinuti i prati.

Najvažnije pravilo prije kupovine

Najjednostavniji, ali ključni savjet koji stručnjaci ponavljaju: prije kupovine sedite na kauč najmanje deset minuta. Nemojte testirati samo ivicu, naslonite se, opružite i promijenite položaj, piše Fashion.hr

Kauč je komad nameštaja koji koristite godinama, a ne sezonu. U 2026. luksuz više nije vezan samo za izgled, već za udobnost koja traje.