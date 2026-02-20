Ogledala kakva znamo polako nestaju: Stiže pametna zamjena, evo šta će sve moći da rade

Pametna ogledala sa LED svjetlom, ekranom i digitalnim funkcijama postaju novi standard u kupatilima. Evo zašto klasična ogledala odlaze u prošlost.

Trend pametnih ogledala koji polako zamjenjuje ona tradicionalna ogledala na koja smo do sada navikli nesumnjivo ste već negdje imali priliku da vidite. Kod malo bogatijih prijatelja, u luksuznim restoranima, na reklamama, u Instagram objavama domaćih i svjetskih zvijezda. Polako, ali sigurno ona ulaze u sve domove. Ne samo zbog estetike, već i iz nužde.

U narednim godinama tradicionalno ogledalo više neće biti samo element u kom ćemo se pogledati prilikom umivanja ili pranja zuba. Već tokom 2026. prostor iznad lavaboa u kupatilu dobiće potpuno novo značenje, a način na koji započinjemo dan mogao bi trajno da se promijeni.

Pravougaona staklena ploča, kakvu decenijama poznajemo, polako odlazi u prošlost. Savremeni dizajn enterijera i novi trend okreću se rješenjima koja nisu samo refleksija, već i funkcionalni deo pametnog doma — spoj estetike, tehnologije i praktičnosti, piše portal Geaorganic.

Pored pametnih ogledala, u kupatilu ćemo u budućnosti imati i pametne tuševe sa displejom.