Potvrđeno, snima se "Ocean's 14": "Matorci" spremni za pljačku, a jedan od njih bio mrtav u posljednjem filmu

Publika je bila podijeljena kada je pogledala "žensku verziju" filma o Deniju Oušnu i pljačkašima sa Sandrom Bulok u glavnoj ulozi. Tada je prikazana njegova grobnica, a on je sada otkrio da se vraća.

Džordž Kluni je potvrdio da će se nekoliko originalnih članova glumačke postave vratiti u filmu "Ocean’s 14" i podijelio prve jasne nagovještaje o zapletu nastavka.

Glumac je otkrio da će se novi film fokusirati na legendarnu ekipu koja pokušava da izvede pljačku u kasnijim godinama života, što predstavlja zaokret u odnosu na ranije nastavke franšize.

Kluni je potvrdio da se Bred Pit, Met Dejmon, Don Čidl i Džulija Roberts spremaju da ponovo preuzmu svoje uloge. Objasnio je da se ideja iza filma "Ocean’s 14" bavi time kako su likovi ostarili od posljednjeg puta kada ih je publika videla kako zajedno rade na velikom platnu.

"Postoji nešto privlačno u ideji da smo prestari da radimo ono što smo nekada radili, ali smo i dalje dovoljno pametni da znamo kako da se izvučemo,“ rekao je Kluni."Izgubili su korak i moraju da pronađu način da zaobiđu svoja ograničenja".

Prema Kluniju, film "Going in Style" iz 1979. godine poslužio je kao ključna inspiracija za novi nastavak. Taj film prati grupu penzionera koji odlučuju da izvedu pljačku, ideju za koju je Kluni smatrao da se prirodno uklapa u ponovno okupljanje likova iz serijala "Ocean’s", decenijama kasnije.

Videćemo da li će u nastavku, koji će režirati Dejvid Lić, biti govora o sceni iz filma "Okeanovih 8"