"Bucka" iz Euforije zasijala na dodjeli Oskara: "Ne želim da budem debela najbolja drugarica"

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
Barbi Ferera zasijala na crvenom tepihu u Holivudu

glumica Barbi ferera smršala Izvor: Instagram/printscreen/Youtube printscreen/ 8FLiX

Glumica Barbi Fereira predstavila se u odvažnom modnom izdanju na 98. dodjeli Oskara. Haljina koju je nosila ima čak 70 ugrađenih potpornih elemenata na korsetu, dok dugačka suknja na kopčanje upotpunjuje dramatičan izgled.

Izgledala je i ako Diznijeva princeza i kao moderna modna ikona. Kako je Pozen objasnio, neobična, žestoko moderna verzija klasične siluete haljine princeze inspirisana je osnovnim komadom garderobe kultnog brenda: jednostavnom prevelikom košuljom, piše InyStyle. Ideja je bila da na taj način dočara posebnu nota glamura.

Izvor: A.M.P.A.S. / Avalon / Profimedia

Zvijezda serije "Euforija" potvrdila je da je i te kako odlučna da transformiše svoj izgled. Pominjao se broj od 22 kilograma, koliko je uspjela da smrša, a rezultate transfromacije prikazala je i prošle godine na reviji Victoria's Secret u Njujorku.

Pogledajte kako je izgledala u poznatoj seriji:

Našla se na meti spekulacija da je korisitla lijek Ozempik koji se primjenjuje u terapiji dijabetesa i ne bi trebalo da se nikako uzima bez dozvole ljekara. Pažnju na taj opasan trend stručnjaci skreću pažnju i nakon sinoćne dodjele Oskara, gdje se Demi Mur izdvojila kao predvodnica na alarmantnu pojavu među poznatim ličnostima.

A ljudi bliski Barbi Fereiri rekli su o njenom procesu transformacije sljedeće: "Bez obzira na to je li uzimala Ozempik ili neki drugi lijek, ona uživa u pažnji koju dobija. Ipak, niko se ne bi iznenadio da je riječ o Ozempiku".

Barbi je doustala od uloge u hit seriji na vrhuncu popularnosti. Kako je rekla, Ket kako se zove junakinja čiji je lijek tumačila, ograničavala ju je da pokaže svoje talenat jer je uloga bazirana na njenim kilogramima.

"Jednostavno mislim da Ket nije imala kuda. Zaista ne želim da budem debela najbolja drugarica. Neću da igram takvu ulogu..", rekla je za Variety.

Pogledajte kako danas izgleda Barbi:

Izvor blizak glumici podržao ju je u toj odluci: "Da bi neko dobio ulogu u Holivudu, mora da izgleda na određen način. Ma koliko god to zvučalo površno, nažalost, istina je. Smršala je kako bi oživjela svoju karijeru".

Važno je reći da je Barbi Ferera bila lijepa i ranije, kao što je i nakon transformacije, a neke standarde u Holivudu bi svakako trebalo promijeniti.

Izvor: Žena.Blic

