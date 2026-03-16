Sve o filmu "One Battle After Another" koji je obrisao pod konkurencijom: Osvojio 6 Oskara, niko nije imao šansu!

Autor N.D. Izvor mondo.rs
"One Battle After Another" bio je glavni konkurent filmu "Sinners" koji, uprkos 16 nominacija, nije uspio da ga pretekne

One Battle After Another apsolutni pobjednik na oskarima Izvor: printscreen/youtube/Warner Bros.

Film "One Battle After Another" apsolutni je pobjednik 98. dodjele Oskara, sa čak šest nagrada od 13 nominacija. Ovo ostvarenje pobijedilo je u četiri kategorije, a evo koje su nagrade odnijeli:

  • Najbolji film
  • Najbolja režija
  • Najbolji adaptirani scenario
  • Najbolja sporedna muška uloga
  • Najbolja montaža
  • Najbolji kasting

Inače, od kako se "One Battle After Another" pojavio na platfromi HBO Max 19. decembra, zabilježio je neverovatan uspjeh time što je preko noći postao najgledaniji film- premijere.

O čemu se radi u "One Battle After Another"?

Film "One Battle After Another" prati bivšeg revolucionara (Leonardo Dikaprio) koji godinama nakon neuspjele pobune pokušava da vodi miran, povučen život. Međutim, njegova prošlost ga sustiže u trenutku kada vlast, protiv koje se nekada borio, ponovo jača, a stari saborci počinju da nestaju jedan po jedan.

Prinuđen da se vrati u svijet zavjera, tajnih sastanaka i političkih manipulacija, on se suočava sa pitanjem da li borbe koje je nekada vodio i dalje imaju smisla, i koliko je spreman da ponovo žrtvuje.

