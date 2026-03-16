Stravično izdanje zvijezde filma "Sinners" na dodjeli Oskara: Kad je otvorio usta svi zanijemili

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Džek O'Konel iznenadio je sve izdanjem na ovogodišnjoj, 98. po redu, dodjeli Oskara.

Džek O'Konel na dodjeli Oskara Izvor: David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia

Džek O'Konel privukao je ogromnu pažnju na 98. dodjeli Oskarazahvaljujući neobičnoj interpretaciji klasičnog "black-tie" stila koji je obavezan na ovakvim događajima.

Zvijezda filma "Sinners" (35) prošetao je najprije u klasičnom bijelom fraku sa leptir mašnom i naočarima, da bi potom, na crvenom tepihu, na iznenađenje svih, dodao još jedan neobičan "aksesoar".

On je stavio lažne vampirske krvave zube koji su izgledali veoma realno, a pogled na njegova usta ledio je krv u žilama.

Izvor: Jennifer Bloc / INSTAR Images / Profimedia

Inače, O'Konel, upravo u horor-drami "Sinner" tumači drevnog vampira Remika, te ne čudi što je dio uloge donio i na crveni tepih, ma koliko da je to izgledalo zastrašujuće.

Doduše, reakcije su podijeljene. Dok se jednima dizala kosa na glavi od kadrova, drugi su bili oduševljeni.

"Ovaj izgled zaslužuje sopstvenu nagradu", jedan je od komentara. "Pokidao je", nizale su se pozitivne reakcije.

Podsjetimo, film "Sinners" imao je 16 nominacija na dodjeli Oskara, a O'Konel je otkrio i da ga je uloga odmah privukla čim mu ju je ponudio priznati reditelj Rajan Kugler.

Podsjetite se trejlera filma:

Sinners | Official Trailer
Izvor: YouTube

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

