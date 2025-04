Jezivi natprirodni horor "Sinners" obara rekorde širom svijeta: Neočekivati hit koji je zaludio gledaoce

"Sinners" je dodatno dobio na popularnosti zahvaljujući izuzetno pozitivnim kritikama, što može značajno doprinijeti njegovoj dugoročnoj uspješnosti na blagajnama.

Natprirodni horor film "Sinners" u režiji Rajana Kuglera razbio je konkurenciju ovog vikenda i završio na prvom mjestu po zaradi na bioskopskim blagajnama, daleko premašivši očekivanja industrije.

Film "Sinners" je zaradio čak 45,6 miliona dolara u domaćim bioskopima, nadmašivši procjene koje su iznosile oko 35 miliona dolara. Takođe je pretekao "Minecraft film", koji je u svom trećem vikendu zaradio 41,3 miliona dolara, čime je njegova ukupna domaća zarada dostigla gotovo 345 miliona dolara.

Oba filma, i "Sinners" i "Minecraft film", distribuira Warner Bros. Pictures, dok je Warner Bros. Discovery matična kompanija CNN-a.

Saradnja Kuglera i Džordana

Šon Robins, direktor filmske analitike na Fandangu i osnivač sajta Box Office Theory, rekao je za CNN da je uspjeh filma "Sinners" u velikoj mjeri potpomogla saradnja Rajana Kuglera i glumca Majkla B. Džordana, koji su zajedno radili na četiri filma, uključujući Diznijevog "Black Panthera".

"Ta kombinacija zvezdane moći u filmu "Sinners", kao i svjež i originalan pristup vampirskom žanru, pomogli su da publika pohrli u bioskope", izjavio je Robins.

Jedan od najbolje ocijenjenih horora ikada

"Sinners" je dodatno dobio na popularnosti zahvaljujući izuzetno pozitivnim kritikama, što može značajno doprinijeti njegovoj dugoročnoj uspješnosti na blagajnama. Film trenutno ima 98% ocenu na sajtu Rotten Tomatoes, kao i 84 boda na Metacritic-u, što ga svrstava među sedam najbolje ocijenjenih filmova u 2025. godini.

"Ovo je možda jedan od najbolje ocijenjenih filmova broj 1 ikada, posebno kada je riječ o horor žanru", izjavio je Pol Dergarabedijan, viši analitičar kompanije Comscore.

Uspon horor žanra u bioskopima

Uspjeh filma "Sinners" pruža novu nadu za horor žanr, koji je svoj vrhunac imao 2017. godine kada su objavljeni filmovi "It" i "Get Out", navodi Dergarabedijan. Prema podacima Comscore-a, horor filmovi su te godine zaradili više od milijardu dolara na svjetskim blagajnama. U 2024. godini, taj žanr je donio 948 miliona dolara.

"Horor filmovi mogu biti veoma budžetski isplativi i imaju veliki potencijal za profit, zbog čega su vrlo privlačni za studije i reditelje", rekao je Dergarabedijan za CNN.

Novi horor nastavci stižu u bioskope

Universal Pictures planira da ove godine objavi dva horor nastavka – "M3GAN 2.0" u junu i "Black Phone 2" u oktobru, što će dodatno ojačati prisustvo horora u bioskopima.

Industrija se oporavlja

Zanimljivo je da su ukupni domaći prihodi filmske industrije, koji su u trenutku premijere "Minecraft filma" bili u padu od 13%, sada u porastu od 5,3% u poređenju sa 2024. godinom, pokazuju podaci Comscore-a.

"Minecraft film" juri prema milijardi dolara zarade

Filmski analitičar Dejvid A. Gros iz kompanije FranchiseRe izjavio je da "Minecraft film" ide ka zaradi od milijardu dolara na svjetskom nivou. Nakon snažnog otvaranja, ova fantastična avanturistička komedija je postala viralna, posebno zbog scene sa "chicken jockey" likom koja je oduševila publiku.

"Publika je potpuno uključena – ovo je mainstream akcioni avanturistički film u svom najboljem izdanju", izjavio je Gros za CNN.