Ko je Džesi koja je osvojila Oskara za najbolju glumicu: Proslavio je talent šou, a zbog ovog mnogi umiru od zavisti

Izvor: Printscreen/Youtube/ABC News

Irska glumica Džesi Bakli ponovo je u centru svjetske filmske pažnju. Dobitnica je Oskara za najbolju glumicu u filmu ''Hamnet'', što je potvrda njenog statusa jedne od najsnažnijih i najcjenjenijih glumica svoje generacije.

"Hvala vam puno. Ovo je... zaista posebno. Hvala svim ženama pored kojim stojim. Želim da radim sa svima vama. Hvala producentima koji su složili ovaj film i kolegama koje su igrali pored mene. Hvala mojoj irskoj porodici. Volim te, Frede. Ti si moj najbolji prijatelj. Želim da imam još 20 miliona djece s tobom. To je najvažniji susret u mom životu. U Velikoj je Britaniji Dan majki. Posvećujem ovo predivnom haosu koje je majčino srce. Ovo je najveća čast", rekla je Bakli nakon uručenog Oskara.

Džesi Bakli rođena je 28. decembra 1989. u Kilarniju u Irskoj, kao najstarije od petoro djece. Odrasla je u porodici u kojoj je umjetnost imala važno mjesto – njena majka Marina je profesorka pjevanja, što je veoma uticalo na Džesinu ranu ljubav prema muzici i nastupu.

Šira javnost ju je upoznala 2008. godine, kada se pojavila u BBC-jevom talent šou programu ''I’d Do Anything''. Iako nije pobijedila, njen talenat nije prošao nezapaženo. Usljedile su studije na prestižnoj londonskoj akademiji RADA, gdje je dodatno izbrusila svoj glumački izraz.

Džesi Bakli u talent šou programu Izvor: YouTube

Bakli se vrlo brzo profilisala kao glumica koja bira kompleksne i emocionalno zahtjevne likove. Veliki proboj ostvarila je ulogom u psihološkom trileru ''Beast'' (2017), a zatim i u filmu ''Wild Rose'' (2018), gde je pokazala i svoj raskošni pjevački talenat.

Publiku i kritiku oduševila je u filmovima ''I’m Thinking of Ending Things'', ''The Lost Daughter'' – za koji je već bila nominovana za Oskara u kategoriji sporedne glumice – te u nagrađivanom filmu ''Women Talking''.

Sada, s osvojenim Oskarom za ulogu u filmu ''Hamnet'', njena karijera doseže novi nivo.

Uprkos globalnoj slavi, Džesi Bakli uspjeva da svoj privatni život drži dalje od medija. Od 2022. godine živi u Norfolku u Engleskoj, a dio vremena provodi i u Londonu.

U ljeto 2023. udala se za partnera Fredija, koji radi u području mentalnog zdravstva. Upoznali su se na sastanku koji su im organizovali zajednički prijatelji, a glumica vrlo retko iznosi detalje o svom suprugu u javnosti.

Godine 2025. postala je majka djevojčice. U nekoliko intervjua je istakla kako joj je majčinstvo promijenilo pogled na život i produbilo emocionalno razumjevanje likova koje tumači.

Džesi Bakli poznata je po intenzivnoj, ogoljenoj i duboko emotivnoj glumi. Ne boji se da rizikuje, bira neobične projekte i sarađuje s autorima koji pomjeraju granice filmskog izraza. Upravo ta hrabrost i autentičnost izdvajaju je od mnogih savremenih zvijezda, zbog čega je jedna od najtraženijih čak i pored daleko zvučnijih imena.

Pogledajte još njenih fotografija:

(Kurir.rs/MONDO)