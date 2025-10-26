logo
Kako pomjeranje sata utiče na zdravlje: 5 savjeta da sebi olakšate naredne dane

Autor Vesna Kerkez
Iako pomjeranje sata znači jedan sat više sna, mnogi od nas narednih dana osjećaju umor, manjak koncentracije i promjene raspoloženja.

pomijeranje sata Izvor: Shutterstock

Stručnjaci savjetuju kako da se tijelo lakše prilagodi novom ritmu i zašto svjetlost, rutina i lagana fizička aktivnost mogu biti najbolji saveznici.

Posljednjeg vikenda u oktobru satovi se tradicionalno pomjeraju unazad za jedan sat – iako to znači duže spavanje, mnogi već nakon par dana osjete posljedice promjene vremena na svoje tijelo i raspoloženje. Pomjeranje sata, posebno prelazak na zimsko računanje vremena, utiče na naš unutrašnji biološki sat i može izazvati umor, nervozu i promjene u apetitu.

Zašto se osjećamo iscrpljeno

Ljudski organizam ima svoj ritam, poznat kao cirkadijalni ritam, koji reguliše kada smo budni, a kada pospani. Kada se sat pomjeri, taj prirodni ritam se remeti – slično kao kod blagog "džet lega". Kod mnogih ljudi to dovodi do problema sa spavanjem, manjka koncentracije i pada energije, naročito u prvim danima nakon promjene vremena.

Naučnici napominju da su posebno osjetljivi ljudi koji rano ustaju, djeca i starije osobe. Promjena svjetlosnog ritma, raniji mrak i kraći dani mogu povećati i sklonost ka sezonskom umoru i blagim oblicima depresije.

Kako pomoći sebi narednih dana

Prilagodite se postepeno: Pokušajte nekoliko dana ranije ići na spavanje i ustajati 10–15 minuta ranije nego obično.

Boravite na dnevnom svjetlu: Prirodna svjetlost pomaže tijelu da se brže prilagodi novom ritmu.

Izbjegavajte tešku hranu i kofein uveče: Oni dodatno otežavaju uspavljivanje.

Lagano vježbajte: Šetnja ili lagano istezanje pomažu u regulisanju energije i raspoloženja.

Održavajte rutinu: Redovni obroci i odlazak na spavanje u približno isto vrijeme pomažu tijelu da se stabilizuje.

Kratka istorija pomjeranja sata

Ideju o pomjeranju sata prvi je iznio Benjamin Franklin još u 18. vijeku, kao način da se iskoristi više dnevne svjetlosti. Međutim, praksa je u široj upotrebi počela tek tokom Prvog svjetskog rata, kada su zemlje željele da uštede energiju.

Danas mnoge države odustaju od ovog sistema. Island, Japan, Kina i većina afričkih zemalja uopšte ne mijenjaju vrijeme, dok Evropska unija već godinama razmatra ukidanje sezonskog pomjeranja sata. U Sjedinjenim Američkim Državama, pojedine savezne države (poput Arizone i Havaja) takođe ne učestvuju u toj praksi.

I dok rasprave o ukidanju traju, najbolje što možemo jeste – pomoći svom tijelu da se što nježnije privikne na novi ritam.

pomjeranje sata zdravlje savjeti

