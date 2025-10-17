logo
Zaboravite sve što ste mislili o žitaricama za doručak: Stručnjaci otkrili pravu istinu o šećeru i kalorijama

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor Lepa i srećna
0

Saznajte koliko su popularne žitarice za doručak zaista zdrave, koje sadrže previše šećera i kalorija, i kako da birate nutritivno vrijedne proizvode za zdrav početak dana.

da li su žitarice zdrav doručak Izvor: goffkein.pro/Shutterstock

Nova studija ispituje nutritivne vrijednosti najpopularnijih žitarica za doručak, a evo do kakvog zaključka su došli i kako da ih napravite zdravijim.

U SAD, više od četvrtine djece i adolescenata jedu gotove žitarice za doručak većinu dana u nedjelji. Među odraslima, oko polovine konzumira žitarice bar jednom ili dva puta nedjeljno. Omiljeni sportisti često se pojavljuju na kutijama žitarica, a brojne zvijezde, poput Džerija Sajnfelda i Džastina Timberlejka, javno priznaju ljubav prema ovim proizvodima, piše Harvars Health.

Koliko su žitarice zaista zdrave?

Odgovor: ne baš. Mnoge, možda većina najpoznatijih žitarica sadrže mnogo šećera, malo proteina prije dodavanja mlijeka, gomilu dodataka i gotovo ništa drugo. Neke čak nemaju dovoljno vlakana, što je trebalo da ih čini zdravim izborom za doručak.

A kalorije? Onih 120–150 po porciji koje stoje na kutiji često ne odražavaju stvarnu količinu koju ljudi pojedu — porcija lako može preći 300 kalorija.

Što se tiče reklamnih tvrdnji poput "dobro za srce", "bogato vitaminima", "sve prirodno" ili "dio zdravog doručka" — istraživanja pokazuju da te tvrdnje često nemaju veze sa stvarnom nutritivnom vrijednošću. Za mnoge žitarice, najveći dio hranljivih materija dolazi iz nečega što nije u kutiji: mlijeka.

Zbog čega žitarice iz kutije nisu dobar izbor?

Većina je slatka, visoko prerađena i bogata "praznim kalorijama". Neke dodaju vitamine (obično u malim količinama), dok druge sadrže natrijum koji nam nije potreban. Isticanje zdravih osobina poput vlakana, a ignorisanje visokog šećera i kalorija je česta praksa. Čak ni izbacivanje vještačkih boja i aroma ne pretvara ove žitarice u hranljive proizvode.

Žitarice
Izvor: Koldunov Alexey/Shutterstock

Da li žitarice postaju zdravije?

Studija iz maja 2025. pokazala je suprotno. Analizirala je 1.200 novih ili reformulisanih žitarica za djecu između 2010. i 2023. i utvrdila trend u pogrešnom smjeru: više masti, šećera i natrijuma, a manje proteina i vlakana.

Dobra vijest: postoje napori da se poboljšaju žitarice koje djeca jedu. USDA smjernice za školske doručke ove godine postepeno smanjuju šećer i so, a povećavaju udio cijelih žitarica.

Savjeti za zdraviji doručak sa žitaricama

Ako volite gotove žitarice, možete ih učiniti zdravijim izborom pažljivim odabirom i kontrolom porcije:

  • Cijela zrna kao prvi sastojak
  • Bar 2,5 g vlakana po porciji, bolje 5 g
  • Minimalan ili nikakav dodatni šećer i so
  • 150 kalorija ili manje po porciji — mjerite porciju, koja je često 3/4 do 1 šolja, znatno manje od prosječne činije!
Žitarice
Izvor: Pixel-Shot/Shutterstock

Zaključak

Ako volite gotove žitarice, to nije najgori doručak, naročito ako ih kombinujete sa obranim mlijekom, biljnim napicima bogatim proteinom ili fortifikovanim mlijekom. Ali budite selektivni i pazite na količinu. Zdrav doručak treba da daje energiju i hranljive materije, a ne da bude samo sladak i hrskav "junk food" maskiran u nutritivni obrok.

