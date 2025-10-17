Zaboravite sve što ste mislili o žitaricama za doručak: Stručnjaci otkrili pravu istinu o šećeru i kalorijama

Saznajte koliko su popularne žitarice za doručak zaista zdrave, koje sadrže previše šećera i kalorija, i kako da birate nutritivno vrijedne proizvode za zdrav početak dana.
Nova studija ispituje nutritivne vrijednosti najpopularnijih žitarica za doručak, a evo do kakvog zaključka su došli i kako da ih napravite zdravijim.
U SAD, više od četvrtine djece i adolescenata jedu gotove žitarice za doručak većinu dana u nedjelji. Među odraslima, oko polovine konzumira žitarice bar jednom ili dva puta nedjeljno. Omiljeni sportisti često se pojavljuju na kutijama žitarica, a brojne zvijezde, poput Džerija Sajnfelda i Džastina Timberlejka, javno priznaju ljubav prema ovim proizvodima, piše Harvars Health.
Koliko su žitarice zaista zdrave?
Odgovor: ne baš. Mnoge, možda većina najpoznatijih žitarica sadrže mnogo šećera, malo proteina prije dodavanja mlijeka, gomilu dodataka i gotovo ništa drugo. Neke čak nemaju dovoljno vlakana, što je trebalo da ih čini zdravim izborom za doručak.
A kalorije? Onih 120–150 po porciji koje stoje na kutiji često ne odražavaju stvarnu količinu koju ljudi pojedu — porcija lako može preći 300 kalorija.
Što se tiče reklamnih tvrdnji poput "dobro za srce", "bogato vitaminima", "sve prirodno" ili "dio zdravog doručka" — istraživanja pokazuju da te tvrdnje često nemaju veze sa stvarnom nutritivnom vrijednošću. Za mnoge žitarice, najveći dio hranljivih materija dolazi iz nečega što nije u kutiji: mlijeka.
Zbog čega žitarice iz kutije nisu dobar izbor?
Većina je slatka, visoko prerađena i bogata "praznim kalorijama". Neke dodaju vitamine (obično u malim količinama), dok druge sadrže natrijum koji nam nije potreban. Isticanje zdravih osobina poput vlakana, a ignorisanje visokog šećera i kalorija je česta praksa. Čak ni izbacivanje vještačkih boja i aroma ne pretvara ove žitarice u hranljive proizvode.
Da li žitarice postaju zdravije?
Studija iz maja 2025. pokazala je suprotno. Analizirala je 1.200 novih ili reformulisanih žitarica za djecu između 2010. i 2023. i utvrdila trend u pogrešnom smjeru: više masti, šećera i natrijuma, a manje proteina i vlakana.
Dobra vijest: postoje napori da se poboljšaju žitarice koje djeca jedu. USDA smjernice za školske doručke ove godine postepeno smanjuju šećer i so, a povećavaju udio cijelih žitarica.
Savjeti za zdraviji doručak sa žitaricama
Ako volite gotove žitarice, možete ih učiniti zdravijim izborom pažljivim odabirom i kontrolom porcije:
- Cijela zrna kao prvi sastojak
- Bar 2,5 g vlakana po porciji, bolje 5 g
- Minimalan ili nikakav dodatni šećer i so
- 150 kalorija ili manje po porciji — mjerite porciju, koja je često 3/4 do 1 šolja, znatno manje od prosječne činije!
Zaključak
Ako volite gotove žitarice, to nije najgori doručak, naročito ako ih kombinujete sa obranim mlijekom, biljnim napicima bogatim proteinom ili fortifikovanim mlijekom. Ali budite selektivni i pazite na količinu. Zdrav doručak treba da daje energiju i hranljive materije, a ne da bude samo sladak i hrskav "junk food" maskiran u nutritivni obrok.