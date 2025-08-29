Jaja ili činija ovsene kaše? Sada je jasno šta je bolje za mršavljenje

Obje ove namirnice su zdrave i preporučuju se tokom mršavljenja. A koja je bolja?

Izvor: Shutterstock.com/YouTube/Liezl Jayne Styrdom/printscreen

U odluci da li je bolja ovsena kaša ili jaje, najbolje je voditi se sopstvenim navikama i jesti ono što volimo. Ipak, važno je znati kako svaki od ovih obroka utiče na organizam, jer to može da nam olakša izbor onoga što ćemo tog dana pojesti.

Prvi obrok u toku dana treba da bude zasitan, kako bi pomogao da se smanji učestalo grickanje i napadi gladi. I ovsena kaša i jaja imaju svoje prednosti, ali na tijelo djeluju na različite načine.

Ovsena kaša - energija koja se oslobađa postepeno

Ovsena kaša se cijeni zbog svojih zdravstvenih svojstava. Pahuljice bogate vlaknima podržavaju rad sistema za varenje, a takođe pomažu i u stabilizaciji nivoa šećera u krvi. Zahvaljujući tome, voće, sjemenke ili suvo voće, koji se često dodaju u ovseni doručak, obezbjeđuju dugotrajnu energiju, bez naglih skokova i padova glukoze.

S druge strane, slabija tačka ovsene kaše je visok sadržaj ugljenih hidrata. Ovo je posebno važno za osobe koje žele brzi gubitak kilograma, jer može da se desi da ne osjete dovoljno sitosti. Nutricionisti ističu da se kod nekih ljudi već poslije nekoliko sati javlja želja za još jednom užinom, često slatkom.

Jaja - sitost koja traje duže

Jaja za doručak predstavljaju odličan izvor kvalitetnih proteina i zdravih masti. Ovi makronutrijenti pomažu da osjećaj sitosti traje više sati, čime se smanjuje rizik od nepotrebnog unosa dodatnih kalorija između obroka. Pokazalo se da osobe koje jedu proteinsko-masne obroke, poput kajgane, unesu manje kalorija u toku dana u poređenju sa onima koji preferiraju ovsenu kašu.

Dodatna prednost jaja je i bogatstvo vitaminima i mineralima, poput vitamina B grupe, vitamina D, cinka i gvožđa. Zato su jaja odličan dio izbalansirane ishrane, naročito kada je cilj redukcija tjelesne mase.

Ovsena kaša ili jaje - šta da jedete da biste smršali?

Kada se uporede ovi podaci, dolazi se do zaključka da su jaja bolji izbor za osobe na dijeti. Ona stabilizuju nivo šećera u krvi i smanjuju želju za slatkišima. Ipak, i ovsena kaša može da bude dobra opcija, pod uslovom da se obogati dodatkom proteina, poput grčkog jogurta ili nemasnog sira. Na taj način doručak postaje hranljiviji i zasitniji.

(MONDO)