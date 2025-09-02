Dodajte jednu kašičicu u ovsenu kašu: Ovo će stvoriti "čisto zlato" za vaša crijeva

Ovsena kaša je zdrav i hranljiv doručak, a njena velika prednost je što možete da je prilagodite svom ukusu.

U ovsenu kašu najčešće se dodaju voće, orašasti plodovi, sjemenke, žitarice, tamna čokolada i drugi slatkiši. Danas otkrivamo recept za posebno zdravu ovsenu kašu sa blagim orijentalnim ukusom. Tajna je u jednom sastojku - kurkumi. Dodavanjem kašičice kurkume, vaša ovsena kaša postaje čisto zlato za zdravlje.

Kurkuma ima blago gorak, začinjen ukus sa zemljanim i začinskim notama. Slična je đumbiru, ali blaža. Osim što poboljšava ukus, daje jarko žutu boju i ima razne zdravstvene benefite:

smanjuje upale,

poboljšava varenje,

podržava zdravlje digestivnog sistema,

štiti od slobodnih radikala i oksidativnog stresa,

smanjuje rizik od srčanih bolesti,

smanjuje rizik od određenih karcinoma,

smanjuje rizik od Alchajmerove bolesti,

podržava mentalno zdravlje i ublažava stres i anksioznost.

Kako da pripremite zlatnu ovsenu kašu sa kurkumom?

Priprema je jednostavna i brza. Potrebni sastojci:

1 šolja mlijeka (može da bude biljno),

1 kašičica kokosovog ulja,

1/4 šolje ovsenih pahuljica (po želji više),

1 kašičica meda ili putera od orašastih plodova,

1 kašičica kurkume,

1/2 kašičice cimeta,

prstohvat crnog bibera.

Napomena: Kurkuma ne može da zamijeni medicinske savjete kod ozbiljnih zdravstvenih problema, zato se pre većih promjena u ishrani konsultujte sa stručnjakom.

