Dodajte jednu kašičicu u ovsenu kašu: Ovo će stvoriti "čisto zlato" za vaša crijeva

Autor mondo.ba
0

Ovsena kaša je zdrav i hranljiv doručak, a njena velika prednost je što možete da je prilagodite svom ukusu.

Šta dodati u ovsenu kašu da bude zanimljivija Izvor: Shutterstock/Captain Yuki

U ovsenu kašu najčešće se dodaju voće, orašasti plodovi, sjemenke, žitarice, tamna čokolada i drugi slatkiši. Danas otkrivamo recept za posebno zdravu ovsenu kašu sa blagim orijentalnim ukusom. Tajna je u jednom sastojku - kurkumi. Dodavanjem kašičice kurkume, vaša ovsena kaša postaje čisto zlato za zdravlje.

Kurkuma ima blago gorak, začinjen ukus sa zemljanim i začinskim notama. Slična je đumbiru, ali blaža. Osim što poboljšava ukus, daje jarko žutu boju i ima razne zdravstvene benefite:

  • smanjuje upale,
  • poboljšava varenje,
  • podržava zdravlje digestivnog sistema,
  • štiti od slobodnih radikala i oksidativnog stresa,
  • smanjuje rizik od srčanih bolesti,
  • smanjuje rizik od određenih karcinoma,
  • smanjuje rizik od Alchajmerove bolesti,
  • podržava mentalno zdravlje i ublažava stres i anksioznost.

Kako da pripremite zlatnu ovsenu kašu sa kurkumom?

Priprema je jednostavna i brza. Potrebni sastojci:

  • 1 šolja mlijeka (može da bude biljno),
  • 1 kašičica kokosovog ulja,
  • 1/4 šolje ovsenih pahuljica (po želji više),
  • 1 kašičica meda ili putera od orašastih plodova,
  • 1 kašičica kurkume,
  • 1/2 kašičice cimeta,
  • prstohvat crnog bibera.

Napomena: Kurkuma ne može da zamijeni medicinske savjete kod ozbiljnih zdravstvenih problema, zato se pre većih promjena u ishrani konsultujte sa stručnjakom.

(MONDO) 

