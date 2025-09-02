Dodajte jednu kašičicu u ovsenu kašu: Ovo će stvoriti "čisto zlato" za vaša crijeva

Ovsena kaša je zdrav i hranljiv doručak, a njena velika prednost je što možete da je prilagodite svom ukusu.
U ovsenu kašu najčešće se dodaju voće, orašasti plodovi, sjemenke, žitarice, tamna čokolada i drugi slatkiši. Danas otkrivamo recept za posebno zdravu ovsenu kašu sa blagim orijentalnim ukusom. Tajna je u jednom sastojku - kurkumi. Dodavanjem kašičice kurkume, vaša ovsena kaša postaje čisto zlato za zdravlje.
Kurkuma ima blago gorak, začinjen ukus sa zemljanim i začinskim notama. Slična je đumbiru, ali blaža. Osim što poboljšava ukus, daje jarko žutu boju i ima razne zdravstvene benefite:
- smanjuje upale,
- poboljšava varenje,
- podržava zdravlje digestivnog sistema,
- štiti od slobodnih radikala i oksidativnog stresa,
- smanjuje rizik od srčanih bolesti,
- smanjuje rizik od određenih karcinoma,
- smanjuje rizik od Alchajmerove bolesti,
- podržava mentalno zdravlje i ublažava stres i anksioznost.
Kako da pripremite zlatnu ovsenu kašu sa kurkumom?
Priprema je jednostavna i brza. Potrebni sastojci:
- 1 šolja mlijeka (može da bude biljno),
- 1 kašičica kokosovog ulja,
- 1/4 šolje ovsenih pahuljica (po želji više),
- 1 kašičica meda ili putera od orašastih plodova,
- 1 kašičica kurkume,
- 1/2 kašičice cimeta,
- prstohvat crnog bibera.
Napomena: Kurkuma ne može da zamijeni medicinske savjete kod ozbiljnih zdravstvenih problema, zato se pre većih promjena u ishrani konsultujte sa stručnjakom.
