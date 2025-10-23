Jesenje imunološko zlato: Ima puno vitamina D koga nam svima zafali od oktobra do marta

Pečurke, bogate vitaminom D, mogu da budu jednostavan način da ojačamo imunitet u periodu kada smo manje izloženi suncu.

Uključivanje pečuraka u svakodnevnu ishranu, posebno kod starijih osoba, praktičan je način da se očuva zdravlje tokom hladnijih mjeseci. Vitamin D ima ključnu ulogu u pravilnom funkcionisanju odbrambenih mehanizama organizma. Njegov nedostatak, naročito od oktobra do marta, javlja se zbog smanjene sinteze u koži usljed kraćih dana i manjeg izlaganja suncu.

Stručnjaci ističu da je u tom periodu važno prilagoditi ishranu. Pečurke koje su bile izložene UV zracima mogu da sadrže znatno više vitamina D, a lako se pripremaju i ne zahtijevaju velika ulaganja.

Pečurke u zimskoj ishrani starijih osoba

Uvrštavanje namirnica bogatih vitaminom C, poput citrusa, paprike ili kivija, dodatno jača imunitet. Nutricionisti preporučuju i unos omega-3 masnih kiselina, koje se nalaze u orasima, lanenom sjemenu, ulju uljane repice i ulju od oraha. Ova kombinacija hranljivih sastojaka pomaže organizmu da se bolje bori protiv upala.

Pečurke lako mogu da se dodaju u razna jela, od prženih obroka, preko krem supa, do omleta. Redovno kupovanje i konzumiranje pečuraka jednostavan je način da obogatimo ishranu vitaminom D bez komplikovanog planiranja.

Pečurke i vitamin D za bolje raspoloženje zimi

Stručnjaci napominju da jednostavne navike, poput uzimanja vitamina D, zdrave ishrane bogate vitaminom C, omega-3 kiselinama i mineralima (među kojima su i pečurke), mogu znatno da poboljšaju raspoloženje i otpornost tokom zime. U kombinaciji sa redovnim kretanjem i preventivnim mjerama, pomažu da hladne dane prebrodimo zdravije i mirnije.

Napomena: Sadržaj sa MONDO portala ima informativno-edukativni karakter i nije zamjena za konsultaciju sa ljekarom. Prije nego što primijenite bilo koji savjet iz oblasti medicine, obavezno se posavjetujte sa stručnjakom.

