Višestruka korist za pacijente u Srpskoj: Otvorena laboratorija za HLA tipizaciju tkiva u Banjaluci (FOTO/VIDEO)

Laboratorija za HLA tipizaciju tkiva danas je svečano otvorena u Zavodu za transfuzijsku medicinu Republike Srpske u Banjaluci.

Izvor: Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS

Kako je navedeno, ovo je veliki iskorak za cjelokupni zdravstveni sistem jer je riječ o segmentu koji je nedostajao u dijagnostičkim metodama.

Osnivanjem laboratorije pri ovom Zavodu za transfuzijsku medicinu Republike Srpske, te uspostavljanjem registra dobrovoljnih davalaca matičnih ćelija koji je naredni korak, građanima Srpske koji su oboljeli od bolesti koje ugrožavaju život kao što su leukemija, aplastična anemija, imune deficijencije, urođeni poremećaji metabolizma i druge, biće omogućeno da se pretraživanjem baza vlastitog i svjetskog registra pronađu nesrodni davaoci koji bi bili podudarni sa primaocem.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS, Alen Šeranić rekao je da je korist ovog projekta višestruka, te da će to najbolje znati pacijenti koji će, pored dijagnostičkih pregleda moći obaviti i terapijske.

"Ovo je jedan zajednički projekat za sve pacijente iz Republike Srpske gdje sada možemo da radimo predtransplatacione preglede kako bi pacijenti mogli da ostvaruju ono najznačajnije, a to je da uđu u proces transplantacije. Kroz ovu laboratoriju sada imamo osnov da razvijamo Registar donora matičnih ćelija što će biti sljedeći korak koji ćemo raditi zajedno sa kolegama iz Srbije i njihovim Institutom za transfuziju", rekao je Šeranić.

Predsjednik Vlade Srpske Savo Minić naglasio je značaj same manifestacije "S ljubavlju hrabrim srcima" u okviru koje je za ovu laboratoriju prikupljeno više od tri miliona KM.

"Ja na ovo gledam kao na zaštitu građana, prvenstveno djece", rekao je Minić i zahvalio svima koji su doprinijeli otvaranju HLA laboratorije.

Milorad Dodik, na čiju je inicijativu kao tadašnjeg predsjednika RS održana akcija "S ljubavlju hrabrim srcima" rekao je da će ove akcije nastaviti da se održavaju, te prisutnima poručio da osmisle neki novi projekat za ovogodišnju akciju.

"Ova akcija je nešto što je promijenilo naš karakter i odnos prema mladima i njihovim potrebama i ja ću samo reći da ćemo nastaviti sa tom manifestacijom. Uvijek kada ostavimo nešto iza sebe kao što je ovo danas, to znači da nešto radimo i tako ćemo i nastaviti. Ja nemam pojma šta ova laboratorija znači, mogu nešto kao laik da razumijem ali stručnjaci kažu da je to ono što nam je nedostajalo u sistemu", rekao je Dodik i svim zaposlenim u ovoj laboratoriji poželio sretan rad.

Strahinja Jurišić, direktor Zavoda za transfuzijsku medicinu RS u čijim prostorijama se nalazi ova laboratorija rekao je da ovaj zavod stalno nstoji da proširi svoje djelatnosti, te će tako i HLA laboratorija biti od velikog značaja za pacijente.

U Republici Srpskoj se ne obavlja transplantacija koštane srži, a do sada nije postojala ni mogućnost laboratorijske analize kojom se utvrđuje da li krv potencijalnog donora odgovara bolesniku.

Priču o transplantaciji koštane srži u Srpskoj je aktuelizovala pokojna Banjalučanka Katarina Trivić, koja je te 2023. godine kroz svoju ličnu borbu za zdravlje osvijestila značaj ove laboratorije koju Srpska tada nije imala.

Nakon njenog apela na društvenim mrežama, donatorsko veče "S ljubavlju hrabrim srcima" u decembru 2023. godine održano je upravo kako bi se skupio novac za osnivanje HLA laboratorije i Registra davalaca matičnih ćelija.

Novac za osnivanje laboratorije prikupljen je zahvaljujući humanosti građana Srpske, institucija i organizacija, ali i Vlade Srbije koja je donirala milion evra.

(Mondo)