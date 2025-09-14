Papa: Vatikan ne može biti posrednik između Ukrajine i Rusije

Posredovanje Vatikana u rješavanju ukrajinske krize gotovo nikada nije realno, rekao je papa Lav Četrnaesti u svom prvom intervjuu za "Kruks", onlajn katoličke novine.

Izvor: PRESIDENT OF UKRAINE \ apaimages / imago stock&people / Profimedia

"Napravio bih razliku u pogledu glasa Vatikana u zalaganju za mir i uloge posrednika, koja je, mislim, veoma drugačija i nije toliko realistična kao prva. Mislim da su ljudi čuli različite apele koje sam uputio u smislu podizanja mog glasa, glasa hrišćana i ljudi dobre volje, govoreći da je mir jedini odgovor", rekao je on, odgovarajući na pitanje da li bi Vatikan mogao da djeluje kao posrednik u rješavanju ukrajinskog sukoba.

On je dodao da je Vatikan od početka rata uložio velike napore da održi poziciju koja, koliko god teško bilo, nije jedna ili druga strana, već istinski neutralna.

Papa, koji je danas napunio 70 godina, takođe je napomenuo da pozicije svake strane u sukobu imaju i pozitivne i negativne aspekte.

Odmah nakon izbora Lava Četrnaestog za papu, nakon sahrane njegovog prethodnika Franje, na čijim marginama se američki predsjednik Donald Tramp sastao sa ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim, Vatikan se ponudio kao mjesto za potencijalne mirovne pregovore o Ukrajini.

Kasnije, komentarišući inicijativu Vatikana, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da je opcija organizovanja sastanka između dvije pravoslavne zemlje na katoličkom tlu "pomalo neelegantna" i pozvao da se ne "troše mentalne sposobnosti na raspravu o opcijama koje nisu baš realne".

(Srna)