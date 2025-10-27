logo
Konaković ostaje bez pola plate: Sud naredio naplatu kazne zbog klevete

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Opštinski sud u Sarajevu naložio je da se ministru inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedinu Konakoviću zaplijeni imovina sa zateznom kamatom nakon što je zbog klevete osuđen na novčanu kaznu od 3.000 KM.

Panel02.jpeg Izvor: Ministarstvo spoljnih poslova

Sud je naložio da se izvršenje presude provede pljenidbom polovine plate, na dijelu primanja koji prelazi 1.000 KM izvršenje se može provoditi do dvije trećine tog dijela, prenosom zaplijenjenih iznosa na transakcijski račun određen rješenjem o izvršenju sve do konačnog namirenja, navodi "Avaz".

Kako se dodaje, Sud obavezuje poslodavca da postupi po nalogu i u slučaju promjene radnog statusnog izvršenika odmah obavijesti sud.

"Avaz" podsjeća da je Opštinski sud u Sarajevu 6. decembra 2019. godine presudio da je Konaković počinio klevetu na štetu Maje Hadžihalilović zbog izjava od 20. septembra 2018. godine koje su se dovodile u vezu s navodnim neregularnostima u izbornom procesu.

Sud je dosudio 3.000 KM nematerijalne štete sa zateznom kamatom od dana tužbe i troškove postupka 1.060 KM.

Provođenjem ovog postupka počeće naredna faza prisilne naplate redovnim skidanjem dijela primanja, sve dok se ne izmiri zatezna kamata i troškovi.

Ministarstvo kao poslodavac dužno je da odmah postupi po sudskom nalogu i mjesečno transferisati zaplijenjene iznose do potpunog namirenja. Rješenje je pravosnažno i izvršno od 25. septembra ove godine. 

(Srna)

Tagovi

Elmedin Konaković zapljena kazna opštinski sud Sarajevo

