Iz Srbije upućena protestna nota Sarajevu zbog izjava Konakovića

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković komentarisao je sinoćnje navijanje tokom košarkaške utakmice između BiH i Srbije u Sarajevu, izražavajući iznenađenje zbog očekivanja da Srbija bude toplo dočekana i ispraćena aplauzima.

Konaković je naglasio da njegovo nezadovoljstvo nije usmjereno prema sportistima, već prema političkom i istorijskom kontekstu.

Podsjetio je da se u Srbiji i dalje nalaze desetine ratnih zločinaca odgovorni za ubistva, paljenje i silovanja tokom agresije na BiH. Istakao je da su mnogi građani koji su sinoć prisustvovali utakmici izgubili bližnje tokom rata, te da su emocije i naboj u dvorani bili razumljivi.

Konaković je Srbiji poručio da poštuje teritorijalni integritet BiH, odluke njenih institucija i međunarodnih sudova, te da izruči optužene ratne zločince, ističući da bi tada više nikada nije došlo do zvižduka prema Srbiji u Sarajevu.

Na ove izjave reagovao je ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić, navodeći da je Beograd uputio protestnu notu Sarajevu i da je riječ o ozbiljnom trenutku koji zahtijeva reakciju Evropske unije. Đurić je ocijenio da Konakovićeva izjava da se neće izvinjavati građanima Srbije zbog skandiranja na utakmici predstavlja politički, ljudski i profesionalno neprihvatljiv stav.

On je istakao da Konaković, ne samo da nije osudio uvredljivo skandiranje, već je stao na stranu onih koji su to činili, čime se, prema Đuriću, dodatno produbljuju podjele i narušavaju međunacionalni odnosi.

Ministar Srbije naglasio je da njegova zemlja neće odgovarati istom mjerom, te da uvijek ostaje spremna na dijalog, ali je pitanje kako se uopšte može razgovarati uz ovakav pristup.

Đurić je poručio da vrijeđanje Srbije, njenog predsjednika i građana nikada neće biti prihvatljivo, te da politika koja produbljuje podjele i širi mržnju ne doprinosi stabilnosti regiona, već je upravo suprotna evropskim vrijednostima.