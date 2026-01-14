logo
Finansijska izolacija na pomolu? BiH pred povratkom na "sivu listu"

Finansijska izolacija na pomolu? BiH pred povratkom na "sivu listu"

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

BiH bi mogla dospjeti na takovzvanu sivu listu ako u narednih nekoliko sedmica ne ostvari značajan napredak u otklanjanju nedostataka na koje je ukazao Komitet eksperata Savjeta Evrope za sprečavanje pranja novca i fanansiranja terorističkih aktivnosti (Manival)

Finansijska izolacija na pomolu? BiH pred povratkom na "sivu listu" Izvor: Shutterstock

Iz Delegacije EU podsjećaju da je BiH u februaru prošle godine ušla u jednogodišnji period posmatranja od radne grupe za finansijsko djelovanje protiv pranja novca Globalnog nadzornog tijela za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma (FATF) i da taj period uskoro ističe.

Uvrštavanje na sivu listu, kako ističu, imalo bi neposredne i konkretne posljedice na poslovne subjekte, banke, platni promet, investicije i ekonomski kredibilitet BiH, te bi uticalo na pristup međunarodnim finansijskim tržištima i transakcijama, na privatne komercijalne aktivnosti, kao i javne fiskalne poslove.

Takođe bi moglo negativno uticati na izglede BiH da pristupi Jedinstvenom području plaćanja u evrima (SEPA), dodaju iz Delegacije EU.

Zbog toga je, kako navode, potrebno da nadležne institucije u BiH djeluju hitno, odnosno da pristupe usvajanju dva zakona na nivou BiH - zakona o oduzimanju i upravljanju imovinom, te zakona o ciljanim finansijskim sankcijama za terorizam, finansiranje terorizma i proliferaciju oružja za masovno uništenje.

Uspostavljanje registra stvarnih vlasnika pravnih lica u BiH, dodaju, takođe je nešto na što se odavno čeka, a zahtijeva hitno djelovanje entiteta i Brčko distrikta.

BiH je već ostvarila određene pomake u jačanju okvira za sprečavanje pranja novca i borbu protiv finansiranja terorizma, uključujući usvajanje Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji je ujedno bio jedan od ključnih zakona na evropskom putu zemlje, podsjećaju iz Delegacije EU.

U saopštenju se pozdravlja uspostavljanje Stalnog koordinacionog tijela za sprečavanje pranja novca i borbu protiv finansiranja terorizma i sprečavanje proliferacije oružja za masovno uništenje, koje okuplja predstavnike nadležnih institucija sa svih nivoa vlasti u BiH, kao i nedavno usvajanje Pravilnika o provođenju Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

"BiH je pokazala da je napredak moguć kada postoji politička opredijeljenost i efikasna koordinacija. Potrebno je da nadležne institucije u BiH narednih sedmica hitno ulože dodatne napore, prije isteka jednogodišnjeg perioda posmatranja od FATF-a", navode iz Delegacije EU u BiH.

