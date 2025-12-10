Vlada predstavila set ključnih reformi: Evo plana za rast i razvoj Srpske do 2028.

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas u Banjaluci Prijedlog programa ekonomskih reformi Srpske za period od 2026. do 2028. godine kojim su definisani pravci ekonomske politike i sprovođenje socioekonomskih reformi.

Izvor: Vlada RS

U narednom dvogodišnjem periodu očekuje se nastavak rasta privredne aktivnosti vođen domaćom tražnjom i investicijama, uz blagi pozitivan doprinos spoljnotrgovinske razmjene, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Projektovane stope privrednog rasta Republike Srpske u periodu od 2026. do 2028. godina iznosiće 2,6, zatim 2,9 i 3,1 odsto.

Ovaj strateški dokument usmjeren je na uži set strukturnih reformi u odnosu na prethodne cikluse kako bi fokus bio prvenstveno na realizaciji utvrđenih prioriteta.

Strukturne reforme organizovane su u okviru tri oblasti, a koje odgovaraju definisanim reformskim stubovima Vlade, i to - konkurentnost, održivost i otpornost i ljudski kapital, te socijalne politike.

U okviru definisanih oblasti predloženo je sedam strukturnih reformi i u okviru njih 23 reformske mjere do 2028. godine.

Osim navedenih strukturnih mjera, postoji značajan broj ostalih čija će realizacija doprinijeti ispunjavanju prethodno definisanih ciljeva Vlade Republike Srpske, a te mjere će biti ugrađene u program rada Vlade Srpske i nadležnih resora za naredni period.

"U okolnostima brojnih eksternih i internih izazova, u 2024. godini bruto domaći proizvod /BDP/ Republike Srpske je ostvario rast od 3,1 odsto. Raspoloživi podaci za prva dva kvartala ove godine ukazuju na nastavak realnog rasta privredne aktivnosti po prosječnoj stopi od 1,7 odsto", navodi se u saopštenju.

U 2026. godini najniža neto plata u Republici Srpskoj iznosiće 1.000 KM, dok će se najniže neto plate u zavisnosti od stepena stručne spreme potrebnog za obavljanje određenog posla kretati od 1.050 KM do 1.450 KM.

Stabilno tržište rada, uz rast zaposlenih i blago povećanje plata omogućiće rast raspoloživog dohotka, što će uz pozitivan doprinos potrošnje države održati domaću potrošnju.

Projektovani rast domaće potrošnje manji je od projektovanog rasta BDP-a. Takođe, očekuje se da će realizacija najavljenih investicija u energetske projekte, putnu infrastrukturu, zdravstvo i poljoprivredu pozitivno uticati na rast.

