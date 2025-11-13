logo
Dijana Hrka nastavlja štrajk glađu: Tim stručnjaka je drži na oku

Dijana Hrka nastavlja štrajk glađu: Tim stručnjaka je drži na oku

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Dijana Hrka započela je štrajk glađu 2. novembra ispred skupštine.

dijana hrka nastavlja štrajk glađu Izvor: Milos Tesic/ATAIMAGES

Dijana Hrka koja štrajkuje glađu sinoć je na sopstveni zahtjev napustila šator kod Skupštine Srbije i potražila ljekarsku pomoć u privatnoj klinici na Novom Beogradu. Hrka je najavila da nastavlja štrajk glađu pod nadzorom ljekara. Saobraćaj u Takovskoj ulici djelimično je obustavljen.

Veterani koji brinu o bezbjednosti Dijane Hrke u šatoru kod Skupštine Srbije rekli su jutros za Fonet, da se ona odmara nakon sinoćne posjete klinici zbog pogoršanog zdravstvenog stanja.

Prema njihovim riječima, noć je protekla mirno, nakon što je sinoć primila infuziju klinici u koju je otišla u pratnji veterana automobilom. 

Pored ograde koja razdvaja prostor na kojem se nalazi šator Dijane Hrke i lokaciju na kojoj se nalazi takozvani "Ćacilend" prisutna je policija u manjem broju.

Izvor: R.Z./ATAIMAGES

Iz klinike u koju je primljena tokom večeri saopštili su da je Hrka usljed pogoršanog zdravstvenog stanja primljena u bolnicu i da joj je nakon dijagnostike pružena adekvatna terapijska njega.

"Usljed pogoršanog zdravstvenog stanja, gospođa Dijana Hrka primljena je u Opštu bolnicu Medigrup u srijedu, 12. novembra radi pružanja neophodne medicinske pomoći. Nakon sprovedene dijagnostike, pacijentkinji je obezbijeđen stalni ljekarski nadzor i adekvatna terapijska njega. Prioritet svih preduzetih mjera jeste očuvanje njenog zdravlja i potpuna medicinska sigurnost, a medije i javnost molimo za razumijevanje i poštovanje prava pacijentkinje na privatnost", navodi se u saopštenju "Medigrupa".

Po ukazanoj ljekarskoj pomoći, Hrka se u pratnji veterana vratila ispred Narodne skupštine, gdje je nastavila štrajk glađu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je dobra vijest što je Dijana Hrka prihvatila da primi terapiju.

Dijana Hrka, čiji je sin Stefan jedna od 16 žrtava pada nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu, dvanaesti dan štrajkuje glađu kod Narodne skupštine.

Izvor: R.Z./ATAIMAGES

Dijana Hrka počela je štrajk glađu 2. novembra, zahtijevajući istinu i odgovornost za pogibiju njenog sina i još 15 ljudi u padu nadstrešnice, puštanje na slobodu svih studenata uhapšenih tokom protesta i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Sa druge strane ograde, u šatorskom naselju pristalica vlasti nema okupljanja, a policija stoji pored ograde kao i prethodnih dana.

(RTS)

