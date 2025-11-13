Skandal u Hrvatskoj: Nestao novac iz policijskog sefa

Zagrebačka policija istražuje nestanak dvije hiljade evra, ličnih dokumenata i drugih predmeta iz službenog sefa Policijske stanice Jastrebarsko, koji su bili privremeno čuvani nakon smrti dvoje građana.
Zagrebačka policija je izvijestila da je iz službenih prostorija Policijske stanice Jastrebarsko nestala određena količina novca, ličnih dokumenata i drugih predmeta koji su trebalo da budu privremeno čuvani nakon prirodne smrti dvoje građana, do okončanja ostavinskog postupka.
Kako je saopšteno, zagrebačka policija sprovodi krivičnu istragu, a o dosadašnjem vođenju i napretku krivične istrage obaviješteno je nadležno državno tužilaštvo. Krivična istraga se nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti, uključujući i odgovornost nadležnih, saopštila je policija.
Kako saznaje RTL Danas, riječ je o dvije hiljade evra koji su bili smješteni u policijskom sefu nakon uviđaja u slučaju smrti osobe u kući. Poslije nekog vremena, pojavio se nasljednik koji je želio stvari iz kuće, kao i novac iz evidencije, odnosno pomenutih 2.000 evra koji su nestali iz sefa.
Saznaje se i da postoji glavni osumnjičeni za nestanak novca i drugih predmeta iz sefa. Načelnik policije Jastrebarsko Tomislav Baštek, koji je ranije bio u graničnom sektoru, zbog cijele situacije je premješten na drugu poziciju.
