Skandal u Hrvatskoj: Nestao novac iz policijskog sefa

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Zagrebačka policija istražuje nestanak dvije hiljade evra, ličnih dokumenata i drugih predmeta iz službenog sefa Policijske stanice Jastrebarsko, koji su bili privremeno čuvani nakon smrti dvoje građana.

U Zagrebu nestao novac iz policijskog sefa Izvor: YouTube/Printscreen/ Al Jazeera Balkans

Zagrebačka policija je izvijestila da je iz službenih prostorija Policijske stanice Jastrebarsko nestala određena količina novca, ličnih dokumenata i drugih predmeta koji su trebalo da budu privremeno čuvani nakon prirodne smrti dvoje građana, do okončanja ostavinskog postupka.

Kako je saopšteno, zagrebačka policija sprovodi krivičnu istragu, a o dosadašnjem vođenju i napretku krivične istrage obaviješteno je nadležno državno tužilaštvo. Krivična istraga se nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti, uključujući i odgovornost nadležnih, saopštila je policija.

Kako saznaje RTL Danas, riječ je o dvije hiljade evra koji su bili smješteni u policijskom sefu nakon uviđaja u slučaju smrti osobe u kući. Poslije nekog vremena, pojavio se nasljednik koji je želio stvari iz kuće, kao i novac iz evidencije, odnosno pomenutih 2.000 evra koji su nestali iz sefa.

Saznaje se i da postoji glavni osumnjičeni za nestanak novca i drugih predmeta iz sefa. Načelnik policije Jastrebarsko Tomislav Baštek, koji je ranije bio u graničnom sektoru, zbog cijele situacije je premješten na drugu poziciju. 

(Mondo.rs)

