Radna večera: Vučić u Francuskoj, na sastanku s Makronom

Predsjednik Francuske Emanuel Makron dočekao je u Jelisejskoj palati u Parizu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Makron je u čast Vučića organizovao radnu večeru na kojoj će razmotriti mnoge značajne teme, između ostalog evrointegracije Srbije i situaciju u svijetu.
Vučić je uoči puta u Francusku rekao da će sastanak sa Makronom biti izuzetno značajan.
"Razgovaraćemo o svim važnim geopolitičkim, regionalnim pitanjima, pitanjima bilateralne saradnje, evropskog puta Srbije i svim značajnim temama", rekao je Vučić.