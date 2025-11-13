Radna večera: Vučić u Francuskoj, na sastanku s Makronom

Predsjednik Francuske Emanuel Makron dočekao je u Jelisejskoj palati u Parizu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

Makron je u čast Vučića organizovao radnu večeru na kojoj će razmotriti mnoge značajne teme, između ostalog evrointegracije Srbije i situaciju u svijetu.

Vučić je uoči puta u Francusku rekao da će sastanak sa Makronom biti izuzetno značajan.

"Razgovaraćemo o svim važnim geopolitičkim, regionalnim pitanjima, pitanjima bilateralne saradnje, evropskog puta Srbije i svim značajnim temama", rekao je Vučić.