Radna večera: Vučić u Francuskoj, na sastanku s Makronom 1

Radna večera: Vučić u Francuskoj, na sastanku s Makronom

Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
Predsjednik Francuske Emanuel Makron dočekao je u Jelisejskoj palati u Parizu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

profimedia-0985487439.jpg Izvor: Le Pictorium, LE PICTORIUM / Alamy / Profimedia

Makron je u čast Vučića organizovao radnu večeru na kojoj će razmotriti mnoge značajne teme, između ostalog evrointegracije Srbije i situaciju u svijetu.

Vučić je uoči puta u Francusku rekao da će sastanak sa Makronom biti izuzetno značajan.

"Razgovaraćemo o svim važnim geopolitičkim, regionalnim pitanjima, pitanjima bilateralne saradnje, evropskog puta Srbije i svim značajnim temama", rekao je Vučić.

Aleksandar Vučić Emanuel Makron sastanak

Nije Ruža

G.Vučiću, iako vas kao Slavenka Islamske vjeroispovijesti poštujem iz razloga koji bi mnogima bili neshvatljivi, rasrdili ste me zbog poklanjanja Generalštaba strancima! Po mom skromnom mišljenju, za političare koji prodaju neotuđivo prirodno dobro građana bivše Jugoslavije više nema mjesta na Balkanu!

