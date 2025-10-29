Članovi Predsjedništva sa Makronom: Jedna od tema i evropski put BiH (FOTO)

Članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine sastali su se danas u Parizu sa predsjednikom Francuske Emanuelom Makronom. Sastanku održanom u Jelisejskoj palati prisustvovala je i evropska komesarka za proširenje Marta Kos.

Izvor: Predsjedništvo BiH

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić zahvalio se Makronu za poziv i istakao simboliku susreta u Parizu, posebno imajući u vidu da se ove godine obilježava 30 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma upravo u ovom

gradu.

Tokom sastanka razgovarano je o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini njenom evropskom putu, regionalnoj stabilnosti te jačanju bilateralnih odnosa između Bosne i Hercegovine i Francuske.

Predsjedavajući Komšić tokom sastanka je naglasio važnost jasnih poruka iz Evropske unije u pogledu budućnosti Bosne i Hercegovine, i to da je ključno pitanje – može li Bosna i Hercegovina, sa sadašnjim etnički uređenim političkim sistemom, postati članica Evropske unije? Ako ne može, potrebne su jasne poruke od vodećih zemalja Evropske unije i Brisela, saopšteno je iz Komšićevog kabineta.

Komšić je istakao posvećenost i podršku provođenju reformi, uključujući imenovanje glavnog pregovarača i donošenje Zakona o Sudu i Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, ali upozorivši da se vodi računa o aktuelnim prijedlozima Savjeta ministara jer su u suprotnosti sa mišljenjima Venecijanske komisije, što je po njemu neprihvatljivo.

Predsjednik Makron ponovio je privrženost nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, kao i stabilnosti cijele regije.

Ukazano je na potrebu jačanja ekonomske saradnje između Bosne i Hercegovine sa Francuskom, naročito kroz aktivnosti Francuske razvojne agencije, čiji je okvirni sporazum već odobrilo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine. U tom kontekstu naglašena je važnost

nastavka saradnje u oblasti energetike i održivog razvoja.

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je danas na sastanku u Parizu sa francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom da je Kristijan Šmit svojim nelegalnim i neustavnim djelovanjem prouzrokovao najveću krizu u BiH u posljednjih 30 godina i da je radi njenog prevazilaženja neophodno da se ponište mehanizmi stranog intervencionizma, a da se BiH mora vratiti njenim narodima i demokratskim institucijama.

Cvijanovićeva je na društvenoj mreži "Iks" navela da je na sastanku članova Predsjedništva BiH u Parizu sa Makronom naglasila potrebu izbalansiranog pristupa svih međunarodnih aktera prema BiH, bez stalnog udovoljavanja samo jednoj strani ili jednom od tri konstitutivna naroda.

Разговарала сам данас у Паризу са предсједником Емануелом Макроном, у оквиру билатералног састанка француског предсједника са члановима Предсједништва БиХ.



Током састанка сам истакла да је Кристијан Шмит својим нелегалним и неуставним дјеловањем проузроковао највећу кризу у БиХ…pic.twitter.com/ibFT14V8Gd — Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z)October 29, 2025

"Istakla sam da je najveće dostignuće Dejtonskog mirovnog sporazuma mir, ali i ukazala na činjenicu da je sporazum narušen destruktivnim intervencijama koje su urušile njegovu suštinu", dodala je Cvijanovićeva.

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović je zahvalio Makronu i narodu Francuske na sveobuhvatnoj pomoći i podršci koju Francuska pruža Bosni i Hercegovini od sticanja nezavisnosti, saopšteno je Kabineta Denisa Bećirovića. Podsjetio je da je 86 francuskih vojnika položilo život u mirovnim misijama tokom rata u BiH, što svjedoči o dubokoj i trajnoj povezanosti dviju država.

Govoreći o prilikama u Bosni i Hercegovini, Bećirović je naglasio da je 2025. godina bila obilježena brutalnim napadima na ustavni poredak Bosne i Hercegovine i Dejtonsko–Pariški mirovni sporazum. Ukazao je da je u ovom kontekstu od izuzetnog značaja da Republika Francuska i drugi strateški partneri BiH posebno podrže dvije ključne institucije koje garantuju mir i stabilnost, Ustavni sud BiH i Ured visokog predstavnika međunarodne zajednice (OHR).

“Ove dvije institucije imale su ključnu ulogu u zaštiti ustavnog poretka i u sprječavanju destabilizacije države. U narednom periodu moramo biti veoma oprezni”, rekao je Bećirović.

On je rekao da je važno da je Ministarstvo spoljnih poslova Republike Francuske najoštrije osudilo usvajanje “antiustavnih zakona i odluka u RS”.

Takođe, veoma značajno je da Republika Francuska iskazuje kontinuiranu i snažnu privrženost nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine”, naveo je on, saopšteno je iz Kabineta.

Bećirović je istakao da je od izuzetne važnosti da BiH što prije postane članica NATO-a i Evropske unije (EU). Posebno je naglasio značajnu ulogu Republike Francuske, kao jedne od ključnih članica NATO-a i EU, u podršci reformama i evroatlantskoj budućnosti BiH.

Makron je nedvosmisleno iskazao podršku Francuske nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine.

Naglasio je da će Republika Francuska nastaviti pružati snažnu podršku jačanju državnih institucija, provođenju reformi i procesu približavanja Bosne i Hercegovine članstvu u NATO i EU.

Na sastanku je Bećirović pozvao Makrona da posjeti Bosni i Hercegovinu u 2026. godini.

(Mondo)