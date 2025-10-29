logo
Članovi Predsjedništva sa Makronom: Jedna od tema i evropski put BiH (FOTO)

Članovi Predsjedništva sa Makronom: Jedna od tema i evropski put BiH (FOTO)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine sastali su se danas u Parizu sa predsjednikom Francuske Emanuelom Makronom. Sastanku održanom u Jelisejskoj palati prisustvovala je i evropska komesarka za proširenje Marta Kos.

Predsjedništvo BiH na sastanku sa Makronom Izvor: Predsjedništvo BiH

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić zahvalio se Makronu za poziv i istakao simboliku susreta u Parizu, posebno imajući u vidu da se ove godine obilježava 30 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma upravo u ovom
gradu.

Tokom sastanka razgovarano je o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini njenom evropskom putu, regionalnoj stabilnosti te jačanju bilateralnih odnosa između Bosne i Hercegovine i Francuske.

Predsjedavajući Komšić tokom sastanka je naglasio važnost jasnih poruka iz Evropske unije u pogledu budućnosti Bosne i Hercegovine, i to da je ključno pitanje – može li Bosna i Hercegovina, sa sadašnjim etnički uređenim političkim sistemom, postati članica Evropske unije? Ako ne može, potrebne su jasne poruke od vodećih zemalja Evropske unije i Brisela, saopšteno je iz Komšićevog kabineta.

Komšić je istakao posvećenost i podršku provođenju reformi, uključujući imenovanje glavnog pregovarača i donošenje Zakona o Sudu i Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, ali upozorivši da se vodi računa o aktuelnim prijedlozima Savjeta ministara jer su u suprotnosti sa mišljenjima Venecijanske komisije, što je po njemu neprihvatljivo.

Predsjednik Makron ponovio je privrženost nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, kao i stabilnosti cijele regije.

Ukazano je na potrebu jačanja ekonomske saradnje između Bosne i Hercegovine sa Francuskom, naročito kroz aktivnosti Francuske razvojne agencije, čiji je okvirni sporazum već odobrilo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine. U tom kontekstu naglašena je važnost
nastavka saradnje u oblasti energetike i održivog razvoja.

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je danas na sastanku u Parizu sa francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom da je Kristijan Šmit svojim nelegalnim i neustavnim djelovanjem prouzrokovao najveću krizu u BiH u posljednjih 30 godina i da je radi njenog prevazilaženja neophodno da se ponište mehanizmi stranog intervencionizma, a da se BiH mora vratiti njenim narodima i demokratskim institucijama.

Cvijanovićeva je na društvenoj mreži "Iks" navela da je na sastanku članova Predsjedništva BiH u Parizu sa Makronom naglasila potrebu izbalansiranog pristupa svih međunarodnih aktera prema BiH, bez stalnog udovoljavanja samo jednoj strani ili jednom od tri konstitutivna naroda.

"Istakla sam da je najveće dostignuće Dejtonskog mirovnog sporazuma mir, ali i ukazala na činjenicu da je sporazum narušen destruktivnim intervencijama koje su urušile njegovu suštinu", dodala je Cvijanovićeva.

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović je zahvalio Makronu i narodu Francuske na sveobuhvatnoj pomoći i podršci koju Francuska pruža Bosni i Hercegovini od sticanja nezavisnosti, saopšteno je Kabineta Denisa Bećirovića. Podsjetio je da je 86 francuskih vojnika položilo život u mirovnim misijama tokom rata u BiH, što svjedoči o dubokoj i trajnoj povezanosti dviju država.

Govoreći o prilikama u Bosni i Hercegovini, Bećirović je naglasio da je 2025. godina bila obilježena brutalnim napadima na ustavni poredak Bosne i Hercegovine i Dejtonsko–Pariški mirovni sporazum. Ukazao je da je u ovom kontekstu od izuzetnog značaja da Republika Francuska i drugi strateški partneri BiH posebno podrže dvije ključne institucije koje garantuju mir i stabilnost, Ustavni sud BiH i Ured visokog predstavnika međunarodne zajednice (OHR).

“Ove dvije institucije imale su ključnu ulogu u zaštiti ustavnog poretka i u sprječavanju destabilizacije države. U narednom periodu moramo biti veoma oprezni”, rekao je Bećirović.

On je rekao da je važno da je Ministarstvo spoljnih poslova Republike Francuske najoštrije osudilo usvajanje “antiustavnih zakona i odluka u RS”.

Takođe, veoma značajno je da Republika Francuska iskazuje kontinuiranu i snažnu privrženost nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine”, naveo je on, saopšteno je iz Kabineta.

Bećirović je istakao da je od izuzetne važnosti da BiH što prije postane članica NATO-a i Evropske unije (EU). Posebno je naglasio značajnu ulogu Republike Francuske, kao jedne od ključnih članica NATO-a i EU, u podršci reformama i evroatlantskoj budućnosti BiH.

Makron je nedvosmisleno iskazao podršku Francuske nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine.

Naglasio je da će Republika Francuska nastaviti pružati snažnu podršku jačanju državnih institucija, provođenju reformi i procesu približavanja Bosne i Hercegovine članstvu u NATO i EU.

Na sastanku je Bećirović pozvao Makrona da posjeti Bosni i Hercegovinu u 2026. godini.

(Mondo)

