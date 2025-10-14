Predsjedništvo BiH jednoglasno nominovalo Donalda Trampa za Nobelovu nagradu za mir

Na današnjoj sjednici u Sarajevu, Predsjedništvo BiH je na prijedlog srpskog člana Željke Cvijanović jednoglasno usvojilo nominaciju predsjednika SAD Donalda Trampa za Nobelovu nagradu za mir.

Izvor: Predsjedništvo BiH

Cvijanović je inicijativu prvi put uputila 22. avgusta, ističući da je Tramp tokom svog drugog mandata, kroz diplomatski angažman i lični autoritet, ostvario rezultate koji su ostavili značajan trag u međunarodnim odnosima i doprinijeli stabilizaciji brojnih svjetskih kriza.

„Cijeneći njegove napore i dostignuća u oblasti mira, smatram opravdanim i zasluženim da Predsjedništvo BiH donese odluku da se njegova ekselencija predsjednik Donald J. Tramp predloži za Nobelovu nagradu za mir“, navela je Cvijanović u obrazloženju.

Ona je posebno istakla rješenje sukoba u Gazi kao najnoviji veliki uspjeh američkog predsjednika u oblasti međunarodnog mira.

Podsjećamo, na sjednici održanoj 25. avgusta, članovi Predsjedništva Denis Bećirović i Željko Komšić nisu podržali da inicijativa srpskog člana bude uvrštena u dnevni red.