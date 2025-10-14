logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Predsjedništvo BiH jednoglasno nominovalo Donalda Trampa za Nobelovu nagradu za mir

Predsjedništvo BiH jednoglasno nominovalo Donalda Trampa za Nobelovu nagradu za mir

Autor Nikolina Damjanić
0

Na današnjoj sjednici u Sarajevu, Predsjedništvo BiH je na prijedlog srpskog člana Željke Cvijanović jednoglasno usvojilo nominaciju predsjednika SAD Donalda Trampa za Nobelovu nagradu za mir.

Predsjedništvo BiH nominovalo Donalda Trampa za Nobelovu nagradu za mir Izvor: Predsjedništvo BiH

Cvijanović je inicijativu prvi put uputila 22. avgusta, ističući da je Tramp tokom svog drugog mandata, kroz diplomatski angažman i lični autoritet, ostvario rezultate koji su ostavili značajan trag u međunarodnim odnosima i doprinijeli stabilizaciji brojnih svjetskih kriza.

„Cijeneći njegove napore i dostignuća u oblasti mira, smatram opravdanim i zasluženim da Predsjedništvo BiH donese odluku da se njegova ekselencija predsjednik Donald J. Tramp predloži za Nobelovu nagradu za mir“, navela je Cvijanović u obrazloženju.

Ona je posebno istakla rješenje sukoba u Gazi kao najnoviji veliki uspjeh američkog predsjednika u oblasti međunarodnog mira.

Podsjećamo, na sjednici održanoj 25. avgusta, članovi Predsjedništva Denis Bećirović i Željko Komšić nisu podržali da inicijativa srpskog člana bude uvrštena u dnevni red.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Donald Tramp Nobelova nagrada Predsjedništvo BiH

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ