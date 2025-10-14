Predsjedništvo BiH jednoglasno nominovalo Donalda Trampa za Nobelovu nagradu za mir

Na današnjoj sjednici u Sarajevu, Predsjedništvo BiH je na prijedlog srpskog člana Željke Cvijanović jednoglasno usvojilo nominaciju predsjednika SAD Donalda Trampa za Nobelovu nagradu za mir.
Cvijanović je inicijativu prvi put uputila 22. avgusta, ističući da je Tramp tokom svog drugog mandata, kroz diplomatski angažman i lični autoritet, ostvario rezultate koji su ostavili značajan trag u međunarodnim odnosima i doprinijeli stabilizaciji brojnih svjetskih kriza.
„Cijeneći njegove napore i dostignuća u oblasti mira, smatram opravdanim i zasluženim da Predsjedništvo BiH donese odluku da se njegova ekselencija predsjednik Donald J. Tramp predloži za Nobelovu nagradu za mir“, navela je Cvijanović u obrazloženju.
Ona je posebno istakla rješenje sukoba u Gazi kao najnoviji veliki uspjeh američkog predsjednika u oblasti međunarodnog mira.
Podsjećamo, na sjednici održanoj 25. avgusta, članovi Predsjedništva Denis Bećirović i Željko Komšić nisu podržali da inicijativa srpskog člana bude uvrštena u dnevni red.